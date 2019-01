20-jarige Griek kegelt titelverdediger Roger Federer uit Australian Open GVS

20 januari 2019

13u09

Bron: Belga 0 Australian Open Sensatie in Melbourne. Roger Federer (ATP 3) is in de achtste finales van de Australian Open uit het toernooi gekegeld. De boosdoener: de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 15), amper 20 jaar.

Na 3 uur en 45 minuten had het veertiende reekshoofd de 6-7 (11/13), 7-6 (7/3), 7-5 en 7-6 (7/5) stuntzege in de Rod Laver Arena beet. Federer was de titelverdediger en is zesvoudig winnaar van het eerste grandslamtoernooi. Het spel golfde op en neer en beide spelers maakten de mooiste punten. De Griek sloeg toe in de tiebreak van de vierde set.

“Ik heb hier geen woorden voor. Ik ben de gelukkigste man ter wereld op dit moment”, zei een geëmotioneerde Tsitsipas in een eerste reactie. “Roger is een legende, ik heb zoveel respect voor hem. Het is een kinderdroom om op Rod Laver tegen hem te spelen. Dan nog winnen, dat maakt mij sprakeloos.”

In de kwartfinale neemt Tsitsipas het op tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 24). Die schakelde de Kroaat Marin Cilic (ATP 7) uit in vijf sets.

