0 op 3: Opdoffer voor Flipkens, Van Uytvanck erg verdienstelijk tegen Wozniacki en ook Bonaventure out

Opdoffer voor Flipkens, Van Uytvanck erg verdienstelijk tegen Wozniacki en ook Bonaventure out

14 januari 2019

10u50 0 Australian Open Geen Belgisch succes bij de vrouwen voorlopig ‘down under’. Flipkens verloor na Geen Belgisch succes bij de vrouwen voorlopig ‘down under’. Flipkens verloor na de pijnlijke en onnodige exit van Ysaline Bonaventure in haar eerste ronde van de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovicth (WTA-31) met twee keer 6-1. Ook Van Uytvanck haalde het niet, zij het dat zij zich kranig verweerde tegen titelverdedigster Wozniacki: 6-3 en 6-3. Alle hoop is op Elise Mertens gevestigd.

Flipkens verloor meteen haar eerste opslagspelletje en zette zo de toon voor een tegenvallende eerste set. Sasnovich domineerde en verzilverde al na 21 minuten haar eerste setpunt, 6-1. Ook in de tweede set moest onze landgenote haar eerste opslagspelletje inleveren. Sasnovich bleef heer en meester en had voldoende aan haar eerste wedstrijdpunt om de partij uit te serveren, opnieuw met 6-1.

Flipkens neemt in Melbourne, aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, ook deel aan het dubbelspel. Het duo, het dertiende reekshoofd, treft woensdag in de eerste ronde de Zwitsers-Russische tandem Timea Bacsinszky/Vera Zvonareva.

Eerder op de dag verloor kwalificatiespeelster Ysaline Bonaventure (WTA 159) haar duel in de eerste ronde tegen de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 123). Lees er ook hier meer over.

Ook Van Uytvanck naar huis

Naast Flipkens kwam ook Alison Van Uytvanck in de eerste ronde van de Australian Open in actie. De Belgische nummer 52 op de wereldranglijst moest het onderspit delven tegen titelverdedigster Caroline Wozniacki. In Melbourne werd het 6-3, 6-4 in het voordeel van de Deense. De partij duurde één uur en 35 minuten.

Van Uytvanck ging in de eerste set goed mee met Wozniacki. Haar derde opslagspelletje werd haar echter fataal. Wozniacki brak door de opslag van onze landgenote en behield die break. De Deense serveerde de set uit bij 6-3. In de tweede set ontvouwde zich een vergelijkbaar spelbeeld. Ook ditmaal speelde Van Uytvanck goed mee, maar verloor ditmaal haar tweede opslagspelletje. Dat volstond opnieuw voor Wozniacki om door te stomen naar 6-4 setwinst.



Van Uytvanck neemt in Melbourne ook deel aan het dubbelspel. Aan de zijde van de Chileense Alexa Guarachi wacht een confrontatie met de Wit-Russisch-Amerikaanse tandem Aliaksandra Sasnovich/Taylor Townsend.

“Elise kan het ver brengen”

Philippe Dehaes is op de Australian Open aanwezig als trainer van de Russin Daria Kasatkina. Die staat als nummer 10 van de wereld vier plaatsen hoger gerangschikt dan Elise Mertens. “Maar voor mij staan ze op hetzelfde niveau”, zegt Dehaes. Volgens de Belgische coach heeft de 23-jarige Mertens alles in huis om het ver te schoppen. “Ik ben optimistisch. Ik zie haar werken, ze is serieus, fysiek heel sterk. Ze heeft heel veel troeven in haar spel. Daarmee kan ze het ver brengen. In het vrouwentennis zijn er vandaag geen grote locomotieven meer. Tien tot vijftien speelsters zijn in staat om het mooie weer te maken. Zij maakt daar deel van uit.”

Tegenstandster Mertens: “Heb niets te verliezen”

Anna Karolina Schmiedlova (WTA 59) heeft het naar eigen zeggen allerminst getroffen bij de loting van de Australian Open. De Slovaakse moet in de eerste ronde de baan op tegen Elise Mertens (WTA 14). Toch gelooft ze in haar kansen. “Dit is een van de slechtst mogelijke lotingen voor mij. Mertens is een heel gevaarlijke speelster. Ze maakt geen deel uit van de top drie van de wereld maar de top tien is niet veraf. Ze is solide en compleet. Het is niet voor niets dat ze hier vorig jaar de halve finales heeft bereikt. Ze won twee keer het toernooi van Hobart, waar ik vorige week de finale haalde. Ik weet dus wat ik kan verwachten.”

Leeftijdsgenoten Mertens (23) en Schmiedlova (24) stonden nog niet eerder tegenover elkaar. Schmiedlova beseft dat ze geen favoriete is maar toch heeft ze, na haar finaleplaats in Hobart, veel vertrouwen. “Vorig jaar moest ik hier kwalificaties spelen om de hoofdtabel te halen want ik stond 137e. Nu ben ik nummer 59 na mijn finale in Hobart. Ik ben heel gemotiveerd en ook nieuwsgierig om te zien hoe het zal verlopen. Ik heb een goede progressie gemaakt. Mijn forehand is verbeterd en mijn zege in de halve finale in Tasmanië tegen Bencic kwam er na een wedstrijd op heel hoog niveau. Daar put ik vertrouwen uit. Ik heb niets te verliezen en ga tot het laatste punt knokken.”