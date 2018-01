"Elise praat graag over intimi en is daar anders in dan Kim en Justine die vooral een robot uitlieten voor en na de wedstrijd" Hugo Camps

24 januari 2018

Elise Mertens is bezig zich naar de top van het vrouwentennis te smashen. Weinigen hebben de genade in een halve finale van een grandslamtoernooi te staan. Elise is nu al de vedette van de Australian Open. Nog even de nummer 2 van de wereld, Caroline Wozniacki, opzij zetten, en in Zaventem wappert straks de tricolore met windkracht 10. Er is geen doorkomen aan. Gelukkig houdt De Limburgse van bont en blauw.

