“Mijn mentor, mijn vriend”: emotionele Djokovic eert Bryant met overwinning op Australian Open XC

28 januari 2020

13u57 0 Australian Open Novak Djokovic (ATP 2) vloerde Milos Raonic (ATP 35) in drie sets en plaatste zich voor de halve finales van de Australian Open. Na afloop vroeg interviewer John McEnroe de 32-jarige Serviër om een reactie op het overlijden van zijn vriend Kobe Bryant. En dat maakte emoties los.

"He was there for me"@DjokerNole pays tribute to his late friend and mentor Kobe Bryant.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/k8sRHcBATw #AusOpen(@ AustralianOpen) link

Djokovic droeg in de Rod Laver Arena een groen jasje, met daarop de initialen van Kobe en de twee rugnummers die de zondag overleden basketballer gebruikte in de NBA (8 en 24). “Kobe was een van de grootste atleten ooit”, klonk het bij ‘Nole’.

“Hij heeft mij en vele anderen op de wereld geïnspireerd. Ik heb het geluk gehad dat ik in de afgelopen tien jaar een persoonlijke relatie met hem kon opbouwen. Als ik advies of steun nodig had, dan was hij er voor mij. Hij was mijn mentor, mijn vriend. Wat er met hem en zijn dochter is gebeurd, breekt mijn hart”, vertelde de geëmotioneerde Serviër.

Het toeval wil dat Djokovic twee dagen voor de dood van Bryant nog over hem sprak op de Australian Open. “Hij is één van mijn mentors. Kobe heeft me goed advies gegeven, een richtlijn om meer in mezelf te geloven. Ik ben hem heel dankbaar dat hij er was voor mij, dat hij mij gesteund heeft. Ik ben gek van Kobe, maar wie houdt niet van hem?”

In de halve finales wacht voor Djokovic een confrontatie met Roger Federer (ATP 3), die eerder op de dag in Australië zeven matchballen overleefde tegen de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP 100) om na 3,5 uur tennis te winnen in vijf sets (6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10/8) en 6-3).