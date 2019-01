‘Killer van Federer’ nu ook naar halve finale in Melbourne - Amerikaanse debutante Collins blijft verbazen LPB

Tsitsipas voor het eerst in halve finale grandslam

De Griek Stefanos Tsitsipas heeft zich nu ook geplaatst voor de halve finale van de Australian Open in Melbourne. Tsitsipas won in vier sets van de Spanjaard Roberto Bautista-Agut. Het werd 7-5, 4-6, 6-4, 7-6 (7/2) na 3u19'.

Tsitsipas (ATP 15), die in de vorige ronde titelverdediger Roger Federer uitschakelde, neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) en de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 39). Voor de 20-jarige Griek is het de eerste keer in zijn carrière dat hij de halve finale van een grandslamtoernooi bereikt. Een plaats in de vierde ronde op Wimbledon was tot dusver zijn beste prestatie. Wel bereikte hij vorig jaar de finale van de Masters, waarin hij moest buigen voor Nadal.

Amerikaanse debutante Collins blijft verbazen

De Amerikaanse Danielle Collins (WTA 35) heeft zich bij de vrouwen als eerste geplaatst voor de halve finale. Ze versloeg in de kwartfinale in de Rod Laver Arena de Russische Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 44) in drie sets. Het werd 2-6, 7-5, 6-1 na 2u16' tennis. In de halve finale neemt Collins het op tegen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 6) of de Australische Ashleigh Barty (WTA 15). De 25-jarige Collins is bezig aan een opmerkelijk toernooi. Tot voor deze Australian Open had ze nog nooit de tweede ronde van een grandslam gehaald. In Melbourne maakte ze dit jaar haar debuut op de hoofdtabel. De Amerikaanse stuntte meteen in de eerste ronde tegen de Duitse Julia Görges (WTA 13). Aansluitend won ze van haar landgenote Sachia Vickery (WTA 123) en de Française Caroline Garcia (WTA 19). In de achtste finales droogde Collins het Duitse tweede reekshoofd Angelique Kerber (WTA 2) af met 6-0, 6-2.