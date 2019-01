“Goffin had nood aan ander discours”, zegt coach Van Cleemput na breuk YP

21 januari 2019

16u50

Bron: Belga 0 Australian Open David Goffin maakte gisteren na zijn exit op de Australian Open bekend afscheid te nemen van coach Thierry Van Cleemput. “Ik denk dat David nood had aan een ander discours”, reageerde de Henegouwse trainer vandaag.

“Na een toernooi houden we steeds een debriefing”, vertelde Van Cleemput. “En zo kwamen we tot de conclusie dat het de goede timing was om uit elkaar te gaan. Ik zei altijd dat we moesten samenzitten, als ik het gevoel kreeg dat mijn ideeën niet meer aansloegen. Ik denk dat David op het mentale gebied nog vooruitgang kan boeken. Daar knelde het schoentje al eens, en ik kon er geen antwoord op vinden. Dan moet ik naar mezelf kijken. Ik ben tevreden dat de beslissing genomen is. Ik ben niet meer de coach van David, maar blijf zijn vriend. Ik voel dat zijn beste jaren nog moeten komen.”

Thierry Van Cleemput begeleidde Goffin sinds april 2014. Hij volgde toen Reginald Willems op. Onder de vleugels van Van Cleemput won Goffin vier ATP-toernooien, bereikte de kwartfinales op Roland Garros (in 2016) en de Australian Open (2017) en speelde de finale van de Masters (2017). Eind 2017 stond Goffin zevende op de wereldranking. Vorig jaar kende de Luikenaar een terugval en hield een elleboogblessure hem lange tijd aan de kant. Vandaag staat Goffin 22e op de ATP-ranking.

“David maakt de juiste keuze”, meent ook broer Simon

Simon Goffin staat achter de beslissing van zijn broer David om te breken met zijn coach Thierry Van Cleemput. Volgens de oudere broer van Belgiës beste tennisser was de tijd rijp om na de Australian Open een nieuwe weg in te slaan. "David stuurde mij een sms en ik had ook mijn vader aan de telefoon", legt hij uit. "David en Thierry hebben samen de balans opgemaakt van het toernooi en misschien was het voor David tijd om een meer drastische beslissing te nemen, om een nieuwe motivatie te zoeken. 2018 was voor David geen vanzelfsprekend jaar. Hij kende pech met blessures en kon nog niet aanknopen met zijn niveau uit 2016 en 2017. Na een samenwerking van vijf jaar, is het misschien niet slecht te beslissen om een nieuwe weg in te slaan. Hij zal andere raadgevingen krijgen op technisch, tactisch en fysiek vlak. Het is een goede keuze en ik steun hem.”

Simon Goffin is in Melbourne als coach van de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 44). Die plaatste zich ten koste van de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 5) voor de kwartfinales. "Anastasia speelde een fantastische match, het soort wedstrijd waarvan we houden. In de Rod Laver, tijdens een avondsessie, ook al werd het heel laat en stond ze tegen een goeie speelster die al een grandslam won", blikte hij terug op de 6-7 (3/7), 6-3 en 6-3 winst tegen de US Openkampioene van 2017. De match eindigde pas om 1u54 vanmorgen lokale tijd.

"Ik ben fier op wat Nastia heeft verwezenlijkt. Over haar houding op het veld, vooral nadat ze de eerste set verloor na een tiebreak. Het was niet gemakkelijk om je daar over te zetten, maar ze heeft het gedaan. Chapeau!"