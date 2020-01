“Egoïsten” Federer en Nadal krijgen veeg uit de pan van qualifier: “Enkel bezig met hun nalatenschap” TLB

17 januari 2020

05u30

Bron: Australian Associated Press 2 Australian Open “Roger en Rafa naderen het einde van hun carrière en denken enkel aan hun nalatenschap. Niet aan ons.” De Canadese qualifier Brayden Schnur, nummer 103 van de wereld, was kritisch voor Federer en Nadal. Volgens Schnur hadden de twee giganten het moeten opnemen voor de mindere goden die de voorbije dagen in moeilijke omstandigheden hebben moeten tennissen in Australië.

Dat de kwalificaties van de Australian Open de voorbije dagen flink verstoord werden door de Australische bosbranden, kreeg u intussen wel al mee. De beelden van de Sloveense Dalila Jakupovic die bevangen raakte door de rook, gingen de wereld rond en ook heel wat andere spelers en speelsters klaagden over de omstandigheden. De voorbije dagen viel er eindelijk welgekomen regen in Australië, al zorgde ook dat ervoor dat het speelschema Down Under verstoord werd.

Flink wat toppers uit het mannen- en vrouwentennis besloten ook om niet bij de pakken te blijven zitten. In de Rod Laver Arena zetten onder anderen Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, Naomi Osaka, Dominic Thiem, Caroline Wozniacki, Nick Kyrgios en Petra Kvitova hun schouders onder een evenement genaamd ‘Rally for Relief’. De toppers speelden onder meer onderling partijtjes en brachten daarmee vijf miljoen Australische dollar (omgerekend ruim drie miljoen euro) in het laatje voor de strijd tegen de bosbranden.

Het initiatief van de tennissterren werd uiteraard op gejuich onthaald, al kregen Federer en Nadal dus ook kritiek. Brayden Schnur, een Canadees die kwalificaties speelt Down Under, vindt immers dat de Zwitser en de Spanjaard hun status hadden mogen gebruiken om op te komen voor de spelers en speelsters die de voorbije dagen in de door de bosbranden vervuilde Australische lucht hebben moeten spelen.

“Dergelijke signalen moeten van de ‘grote kanonnen’ komen”, zei Schnur bij Australian Associated Press (AAP). “Federer en Nadal zijn wat egoïstisch, ze denken vooral aan zichzelf en hun carrière. Ze naderen het einde van hun loopbaan en denken enkel aan hun nalatenschap. Niet zozeer aan de sport zelf. Ik vind dat zij op momenten als deze van zich moeten laten horen. De omstandigheden waarin we hier hebben moeten spelen waren echt niet normaal. Omdat wij ‘maar’ qualifiers zijn, sturen ze ons echter gewoon het veld op.”

Reacties van Nadal en Federer kwamen er nog niet. De Zwitser neemt het in zijn eerste ronde in Australië op tegen de Amerikaan Steve Johnson. Nadal moet langs de Boliviaan Hugo Dellien.