Djokovic, die al meer dan 90 miljoen euro bijeen mepte, slaat collega's met verstomming door op meeting te stellen dat zij nóg meer prijzengeld verdienen

Afgelopen vrijdag, op de traditionele spelersmeeting voor de Australian Open, heeft Novak Djokovic naar verluidt een stevige bom gedropt. Zo zou de Serviër, die in zijn succesvolle carrière al meer dan 90 miljoen euro bijeen wist te meppen, zijn collega's hebben opgeroepen om nog meer prijzengeld te vragen – iets wat voor de nodige ophef zou hebben gezorgd in de zaal.

Hij sloeg de zaal met verstomming, toen hij tijdens de traditionele én obligatoire meeting voorafgaand aan de Australian Open het woord nam in een conferentiezaal van een hotel in Melbourne. Djokovic maande meteen (weliswaar op een vriendelijke manier) alle officials en andere niet-spelers aan de zaal te verlaten, waarna hij de aanwezigen volgens Daily Mail gepassioneerd toesprak. Het doel van zijn pleidooi: zijn collega’s achter zich krijgen in zijn queeste om het prijzengeld gevoelig te laten optrekken.

Opvallend was in elk geval de timing, want op diezelfde meeting had Craig Tiley, de toernooidirecteur van de Australian Open, enkele minuten daarvoor nog aangekondigd dat het prijzengeld van de eerste grandslam van het jaar was gestegen tot 45 miljoen euro – 10 procent meer dan vorig jaar. De winnaars in het enkelspel vangen zo’n 3,3 miljoen euro en spelers die er in de eerste ronde worden uitgemept, krijgen nog zo’n 50.000 euro bijgeschreven op de bankrekening. Meer nog: Tiley kondigde aan dat het prijzengeld in de komende zes jaar zou oplopen tot meer dan 80 miljoen euro, maar zelfs dat was onvoldoende voor de 30-jarige ‘Nole’, die het toernooi al zes keer wist te winnen.

Concreet stelde Djokovic de zowat 150 gasten voor om een soort van spelersvakbond op te richten die als afzonderlijke entiteit naast de Association of Tennis Professionals (ATP) kan fungeren. Om zijn pleidooi nog extra kracht bij te zetten, liet de Serviër zich bijstaan door een Australische advocaat. Die deed op zijn beurt de techniciteiten van dergelijke constructie uit de doeken.

"Velen waren onder de indruk", klonk het bij een niet bij naam genoemde speler. "Misschien waren er een paar die wisten wat Djokovic van plan was, maar de meesten wisten van niets." Djokovic zelf was nog niet bereikbaar voor commentaar.

