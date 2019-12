Australian Open verhoogt prijzenpot tot 45 miljoen euro - Andreescu langer out DMM

24 december 2019

09u29

Organisatie verhoogt prijzengeld

De organisatie van de Australian Open zal op de komende editie het prijzengeld gevoelig verhogen. Vooral de tennissers net onder de absolute top moeten profiteren van de stijging.

Een nederlaag in de eerste ronde van het eerste grandslamtoernooi van het jaar levert immers nog 56.000 euro op. Dat is zo’n 20 procent meer dan bij de vorige editie. Een tennisser die strandt in de eerste ronde van de kwalificaties ontvangt nu 12.500 euro, tegen voordien ongeveer 9.000 euro.

De totale prijzenpot bevat zo’n 45 miljoen euro, een stijging van bijna 14 procent. De winnaars in het enkelspel nemen daarvan 2,5 miljoen euro mee naar huis, iets meer dan dit jaar. In 2020 start de Australian Open op 20 januari in Melbourne.

“We streven er al langer naar om de beloning van een bredere groep tennissers te verhogen”, lichtte toernooidirecteur Craig Tiley toe, eraan toevoegend dat het totaalbedrag aan prijzengeld ten opzichte van 2007 is verdrievoudigd.

Andreescu moet comeback nog even uitstellen

Bianca Andreescu (WTA 5) zal begin volgend jaar niet deelnemen aan het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/251.750 dollar). De 19-jarige winnares van de US Open sukkelt nog steeds met de knie. Andreescu kreeg eind oktober op de WTA Finals in het Chinese Shenzhen af te rekenen met kniepijn en timmert sindsdien aan de weg terug.

De Canadese hoopte er in Auckland alweer bij te zijn, maar het toernooi komt dus nog te vroeg. Andreescu begon vorig jaar haar opmars in Nieuw-Zeeland, toen ze als qualifier de finale bereikte. Daarin was de Duitse Julia Görges te sterk. Het toernooi in Auckland begint op 6 januari en is voor veel tennissters het opwarmevent voor de Australian Open.