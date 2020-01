Australian Open neemt maatregelen tegen luchtvervuiling XC

18 januari 2020

12u08

Bron: Belga 0 Tennis In het geval van zware luchtvervuiling zullen de wedstrijden tijdens de Australian Open uitgesteld worden, zo maakten de organisatoren van het eerste grandslamtoernooi van het seizoen bekend.

De Australian Open onthulde een systeem waarmee ze tijdens het toernooi de luchtvervuiling in Melbourne zullen meten. Als een bepaald niveau bereikt wordt, zullen er wedstrijden uitgesteld worden. Door de bosbranden in Australië laat de luchtkwaliteit immers te wensen over. Door een giftige rook boven de Australische stad moesten eerder deze week al kwalificatiewedstrijden verschoven worden.

Wedstrijden zullen uitgesteld worden als de fijnstofconcentratie van PM2,5, deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer, hoger is dan 200 microgram per kubieke meter lucht. Bij waarden tussen 97 en 200 is er overleg tussen de organisatoren en de toernooidokters om te zien of er gespeeld kan worden.

Barty mag met titel op zak naar Australian Open

De Australische Ashleigh Barty heeft voor eigen publiek het WTA-toernooi in Adelaide (hard/782.900 dollar) op haar naam geschreven. De nummer een van de wereld haalde het in de finale in twee sets (6-2 en 7-5) van de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 24).

Voor Barty was het de achtste toernooizege in haar carrière, de eerste in eigen land. Eerder verloor ze in Sydney al twee keer (2018 en 2019) een finale. Met de toernooiwinst maakte ze haar eerdere misser van dit seizoen in Brisbane goed, toen ze er al in de eerste ronde verrassend uitging. Barty trekt met vertrouwen naar Melbourne, waar ze de eerste Australische hoopt te worden die het enkelspel kan winnen sinds Christine O’Neil in 1978. In de eerste ronde in Melbourne wacht er haar met Lesia Tsurenko opnieuw een Oekraïense tegenstandster.

Yastremska speelde in Adelaide haar vierde WTA-finale, het werd de eerste die ze verloor. In haar drie vorige finales won ze telkens: Hongkong (2018), Hua Hin (2019) en Straatsburg (2019).

Tweede toernooizege op rij voor Rublev

Andrey Rublev (ATP 18) triomfeerde bij de mannen in Adelaide. In de finale haalde de 22-jarige Rus het in twee sets (6-3 en 6-0 na minder dan uur) van de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 91). Voor derde reekshoofd Rublev was het al de tweede toernooizege op rij, nadat hij vorige week in Doha al de beste was. In totaal staat zijn teller nu op vier toernooizeges, na ook nog Umag (2017) en Moskou (2019). De Rus is momenteel al twaalf wedstrijden ongeslagen. Voor de eveneens 22-jarige Harris was het de eerste ATP-finale in zijn carrière.