ATP Finals: Djokovic verliest punt van de match, maar klopt Berrettini - Thiem pakt scalp Federer

11 november 2019

00u03

Novak Djokovic (ATP 2) is de ATP Finals in de Londense O2 Arena gestart met een vlotte zege tegen de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8). De Serviër haalde het in twee sets van de debutant: 6-2 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 4 minuten. Roger Federer (ATP 3) kon nadien in dezelfde groep Björn Borg niet winnen van de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5), die het haalde in tweemaal 7-5. De partij duurde 1 uur en 41 minuten.

De groep André Agassi wordt aangevoerd door Rafael Nadal (ATP 1), die de laatste dagen wel sukkelde met een buikspierblessure. De Spanjaard opent maandag tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 7), de titelverdediger. De Rus Daniil Medvedev (ATP 4) en de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6), twee debutanten, maken de poule vol.

Zverev won het Londense toernooi vorig jaar na een zege in de finale tegen Djokovic.

