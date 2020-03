ATP- en WTA-tour wellicht zes weken stopgezet FDW

12 maart 2020

01u05 0 Tennis Na de annulering van de Fed Cup-­finale in Boedapest en mogelijk ook Miami zaten de spelers gisteren ­samen om de hele tour zes weken stop te zetten.

In Hongarije, waar gisteren dertien coronagevallen waren genoteerd, werd de noodtoestand uitgeroepen en mogen geen indoorevenementen met meer dan 100 personen plaatsvinden. Logisch dus dat de finale­ronde van de Fed Cup verschoven werd. “Een nieuwe datum zal zo snel mogelijk aangekondigd worden, maar zal vooral afhangen van ­hoelang de tenniswereld nog in de greep van het coronavirus zit”, aldus ITF-voorzitter David Haggerty.

Alweer een competitieweek dus waar Kim Clijsters en co een streep door kunnen trekken. Door de annulering van Indian Wells en de onduidelijkheid rond de Miami Open (25 maart) is de twijfel groot. Het toernooi van Phoenix (mannen) en dat van ­Guadalajara (vrouwen) gaan volgende week vooralsnog wel door en ­vergrootten alvast hun hoofdtabel, om meer spelers op te kunnen ­vangen. Kirsten Flipkens, Alison Van Uytvanck, Greet Minnen en Ysaline Bonaventure reisden naar Mexico af (of zijn dat vandaag nog van plan), maar deden dat niet van harte, beducht als ze zijn om in ­Guadalajara vast te komen zitten.

Om middernacht land uit

Meer en meer spelers lijken hun toevlucht tot die kleinere toernooien te nemen om zo wat prijzengeld, wedstrijdritme en punten mee te pikken, maar ook op dat lagere ­niveau worden alsmaar meer evenementen afgelast. In het Kazachse Nur-Sultan kregen de Duitse en Franse spelers gisteren te horen dat ze het land voor middernacht moesten ­verlaten, anders werden ze in quarantaine geplaatst. Sowieso lijkt het niet correct dat sommige spelers wel de mogelijkheid hebben om punten te winnen, terwijl anderen noodgedwongen thuis deze crisis uitzitten of hun ­punten van vorig jaar verliezen.

Gisterenavond laat zat de spelersraad van de ATP samen in Indian Wells. Zij kwamen tot het besluit om de tour minstens zes weken stop te zetten. Vandaag zal dat heel waarschijnlijk officieel bekrachtigd worden en zal ook de WTA zich daarbij aansluiten.