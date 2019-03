ATP Cup vervangt Hopman Cup in januari - Canadees toptalent (18) bij laatste vier in Miami Redactie

28 maart 2019

08u41

Bron: ANP 0 Tennis Het toernooi om de Hopman Cup maakt plaats voor de ATP Cup. Het nieuwe toernooi wordt begin volgend jaar voor het eerst gehouden, in de Australische steden Sydney, Brisbane en Perth. Aan de ATP Cup zullen landenteams deelnemen die enkel uit mannen bestaan.

De Hopman Cup, opgezet door de internationale tennisfederatie ITF, gold jarenlang als opening van het tennisseizoen. Aan het evenement aan de Australische westkust deden gemengde landenteams mee. Perth was sinds 2013 de vaste speellocatie. De afgelopen twee edities werden gewonnen door het Zwitserse duo Roger Federer/Belinda Bencic.

Het contract tussen de ITF en de Australische tennisbond liep door tot en met 2022, maar is nu ontbonden. De Hopman Cup blijft mogelijk wel bestaan. Volgens de ITF is er heel wat interesse om het toernooi elders en in een andere periode van het seizoen te organiseren.

Canadees toptalent (18) bij laatste vier in Miami

Het Canadese toptalent Félix Auger-Aliassime heeft als jongste tennisser ooit de halve finales bereikt op het masterstoernooi van Miami. De 18-jarige Auger-Aliassime rekende in de kwartfinale af met de Kroaat Borna Coric, de nummer 13 van de wereld: 7-6 (3) 6-2.

De Canadees won zo ook zijn vijfde duel tegen een speler uit de top 20 van de wereld. Auger-Aliassime, zelf de nummer 57 van de ATP-ranking, haalde vorige maand in Rio de Janeiro voor het eerst de finale van een ATP-toernooi. Hij strijdt nu in Miami met titelverdediger John Isner om een plek in de eindstrijd. De Amerikaan was in een partij zonder breaks via twee tiebreaks te sterk voor Roberto Bautista Agut uit Spanje: 7-6 (1) 7-6 (5).