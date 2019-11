Ashleigh Barty wint WTA Finals en strijkt bijna vier miljoen dollar op - Djokovic pakt vijfde titel in Parijs



03 november 2019

Tennis Ashleigh Barty (WTA 1) heeft de WTA Finals, het officieuze WK met de top acht van het seizoen, op haar naam geschreven.

In de finale op het hardcourt in het Chinese Shenzhen versloeg ze de Oekraïense titelverdedigster Elina Svitolina (WTA 8) in twee sets. Het werd 6-4 en 6-3 na een uur en 27 minuten. Voor de 23-jarige Barty is het de zevende WTA-titel, de vierde in 2019. Ze won dit seizoen met Roland Garros haar eerste grandslam en was ook de beste in Miami en Birmingham. De Australische tekende voor het eerst present op de Masters. Vorig jaar speelde Barty de B-Masters (WTA Elite Trophy), die ze ook won.

Deze titel levert Barty een cheque van liefst 4,42 miljoen dollar (3,95 miljoen euro) op. Dat is een record bij zowel de mannen als de vrouwen. Het vorige record was een cheque van 3,85 miljoen dollar die op de voorbije US Open werd uitbetaald aan laureaten Rafael Nadal en Bianca Andreescu. Het prijzengeld voor deze Masters werd in vergelijking met 2018 verdubbeld van 7 naar 14 miljoen dollar. Elina Svitolina, 25, mikte op een vijftiende WTA-titel, de eerste dit seizoen. Zij gaat naar huis met ruim 2 miljoen dollar.

Novak Djokovic pakt vijfde titel in Franse hoofdstad

ovak Djokovic (ATP 1) heeft voor de vijfde keer in zijn carrière de Rolex Paris Masters (hard/5.207.405 euro) op zijn naam geschreven. De Serviër versloeg in de finale de Canadees Denis Shapovalov (ATP 28) in twee sets. Het werd 6-3 en 6-4 na één uur en acht minuten spelen.

Voor de 32-jarige Djokovic is het de 77e titel. ‘Nole’ won het toernooi van Parijs eerder in 2009, 2014, 2015 en 2016. Vorig jaar verloor hij de finale van de Rus Karen Khachanov.

Ondanks deze triomf zal de Serviër maandag zijn eerste plaats op de ATP-ranking verliezen aan Rafael Nadal. De Spanjaard schopte het immers tot de halve finale terwijl hij, in tegenstelling tot Djokovic, geen punten moest verdedigen in Parijs. Vorig seizoen moest Nadal immers geblesseerd afzeggen. Een nieuwe blessure (de buikspieren) deed hem zaterdag forfait geven voor zijn halve finale tegen Shapovalov.

De 20-jarige Canadees stond zondag pas voor de tweede keer in zijn carrière in een ATP-finale. Twee weken geleden pakte hij zijn eerste ATP-titel in Stockholm.

Shapovalov en Djokovic keken elkaar voor de vierde keer in de ogen. De drie eerdere duels vonden eveneens in 2019 plaats en telkens trok Djokovic aan het langste eind.