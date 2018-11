Ashleigh Barty verovert in Zhuhai de WTA Elite Trophy Redactie

04 november 2018

11u58

Tennis De Australische Ashleigh Barty (WTA 19) heeft de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai (hardcourt/2.349.363 dollar) op haar naam geschreven.

In de finale versloeg ze thuisspeelster Qiang Wang (WTA 22) in twee sets. Het werd 6-3 en 6-4 na 1 uur en 22 minuten. Voor de 22-jarige Barty is het de derde WTA-titel uit haar carrière. Begin 2018 won ze het toernooi van Sydney (hardcourt), in juni vorig jaar was ze de beste in Birmingham (gras).

Qiang Wang blijft voorlopig steken op drie WTA-toernooizeges. Die boekte ze allemaal in eigen land (Zhengzhou 2017, Nanchang en Guangzhou 2018).

Aan de WTA Elite Trophy (ook wel B-Masters) namen twaalf speelsters deel die zich niet konden plaatsen voor de WTA Finals in Singapore. Elise Mertens (WTA 13) raakte niet door de groepsfase. Ze won haar eerste match tegen de Estse Anett Kontaveit (WTA 20) maar verloor daarna van de Duitse titelverdedigster Julia Görges (WTA 14). Die ging op haar beurt in de halve finale onderuit tegen Barty.