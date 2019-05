Arthur De Greef knokt zich naar tweede kwalificatieronde Roland Garros MH

21 mei 2019

14u36

Bron: Belga 0 Tennis Arthur De Greef (ATP 185) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van Roland Garros. Op het Parijse gravel won De Greef na 2 uur en 39 minuten in drie sets van de Oekraïener Illya Marchenko (ATP 380): 5-7, 6-3 en 6-2. In de tweede van drie voorrondes treft De Greef de Fransman Enzo Couacaud (ATP 230).

Gisteren nam ook Steve Darcis (ATP 244) de eerste horde in de kwalificaties. De Luikenaar klopte de Japanner Hiroki Moriya (ATP 186) met 7-6 (7/4) en 7-5. En Kimmer Coppejans (ATP 181) bereikte eveneens de tweede kwalificatieronde. De West-Vlaming haalde het in drie sets met 6-3, 6-7 (6/8) en 6-4 van de Braziliaan Rogerio Dutra Silva (ATP 210). Ruben Bemelmans (ATP 164) ging dan weer met 6-2 en 7-6 (7/5) onderuit tegen de Oostenrijker Sebastian Ofner (ATP 141). David Goffin (ATP 30) is als enige Belgische man al zeker van een stek op de hoofdtabel.

