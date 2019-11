Argentinië opent Davis Cup met vlotte winst tegen Chili - Nederland verliest van Kazachstan DMM

19 november 2019

17u11

Bron: Belga 0 Davis Cup Argentinië heeft in groep C van de Davis Cup in Madrid zijn ontmoeting met Chili gewonnen. Na twee enkelspelen keken de Chilenen al tegen een onoverbrugbare 2-0 achterstand aan. De Argentijnen wonnen nadien ook het dubbelspel.

Guido Pella (ATP 25) rekende eerst af met Nicolas Jarry (ATP 77) in twee sets (6-4 en 6-3), waarna Diego Schwartzman (ATP 14) in tweemaal 6-2 tegen Cristian Garin (ATP 33) de klus klaarde. Ook het dubbelspel was een prooi voor Argentinië. Maximo Gonzalez en Leonardo Mayer versloegen Hans Podlipnik-Castillo en Nicolas Jarry in 6-3 en 7-5.

Duitsland maakt naast de twee Zuid-Amerikaanse landen groep C vol. De winnaars van elk van de zes groepen (van telkens drie landen) gaan samen met de twee beste tweedes door naar de knock-outfase met acht landen. Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelwedstrijden en een dubbelpartij.

Kazachstan pakt meteen de scalp van Nederland

Kazachstan heeft zijn eerste ontmoeting in groep E van de Davis Cup in Madrid gewonnen. De Kazachen haalden het met 2-1 van Nederland. Mikhail Kukushkin (ATP 67) bracht Kazachstan op voorsprong na een zege in tweemaal 6-2 tegen Botic van de Zandschulp (ATP 200). Robin Haase (ATP 163) hing de bordjes echter weer gelijk na een driesetter (7-5, 3-6 en 7-6 (7/5)) tegen Alexander Bublik (ATP 57). In het beslissende dubbelspel schonken Kukushkin en Bublik Kazachstan de zege. Zij klopten Haase en Jean-Julien Rojer met 6-4 en 7-6 (7/2).

Groot-Brittannië maakt groep E vol en treft woensdag Nederland. Donderdag volgt het duel tussen Groot-Brittannië en Kazachstan. De winnaars van elk van de zes groepen (van telkens drie landen) gaan samen met de twee beste tweedes door naar de knock-outfase met acht landen. Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelwedstrijden en een dubbelpartij.