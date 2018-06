Argentijnse tennisspeler drie jaar geschorst voor matchfixing TLB

19 juni 2018

19u16

Bron: Belga 1 Tennis De Tennis Integrity United (TIU) heeft de Argentijnse tennisser Nicolas Kicker (ATP 100) een schorsing van zes jaar, waarvan drie met uitstel, opgelegd wegens matchfixing. De 25-jarige Kicker zou op het Challenger-circuit twee wedstrijden vervalst hebben in 2015.

De Argentijn beïnvloedde in juni 2015 de uitslag van zijn partij in de eerste ronde op het toernooi in het Italiaanse Padova. Kicker verloor in twee korte sets tegen de Zuid-Koreaan Duckhee Lee. Twee maanden later deed hij hetzelfde op het toernooi van Barranquilla in Colombia. Ook daar verloor Kicker in de eerste ronde, dit keer na drie sets tegen de Ecuadoraan Giovanni Lapentti.

Kicker gaf op 24 mei toe dat hij de wedstrijden waarvan sprake vervalst had. Daardoor mag hij tot 24 mei 2021 niet meer tennissen op het professionele circuit. Volgens de TIU werkte Kicker ook niet goed mee aan het onderzoek. Toch werd de helft van de sanctie voorwaardelijk opgelegd.

Kicker won nooit een ATP-toernooi, maar er staan wel drie Challenger-toernooien op zijn palmares. In januari bereikte hij de derde ronde op het Australian Open.