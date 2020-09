Antivaccineerder met een flink bezoedeld blazoen: wie is 'buitenbeentje' Novak Djokovic?

Tennis

Novak Djokovic is in 2020 allerminst onbesproken. Vandaag werd de Serviër gediskwalificeerd op de US Open nadat hij een bal vol op een lijnrechter had gemept. Eerder outte ‘Djoker’ zich als een antivaccineerder en organiseerde hij in volle coronaperiode de Adria Tour . Ook zijn voorliefde voor natuurproducten, spiritualiteit en zelfheling van het lichaam is geen geheim. Een portret van het buitenbeentje uit de tenniswereld.