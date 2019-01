Andy Murray zegt definitief af voor ATP-toernooi in Marseille LPB

18 januari 2019

11u38

Bron: Belga

Door zijn aanhoudende hinder aan de heup heeft Andy Murray (ATP 229) nu ook officieel zijn deelname geannuleerd aan het ATP-toernooi in Marseille, dat van 18 tot 24 februari doorgaat. De 31-jarige Schot mikte na blessureleed dit jaar op een comeback en had ook het toernooi in Marseille in zijn planning opgenomen. Murray blijft echter te veel last ondervinden van zijn geopereerde rechterheup. Daardoor is zijn carrière in het gedrang. Mogelijk heeft hij op de Australian Open in Melbourne zijn laatste wedstrijd gespeeld, al hoopt hij nog op een deelname aan Wimbledon, dat hij twee keer (2013 en 2016) won.

Door de blijvende hinder wordt er momenteel opnieuw een operatie overwogen. "Het is hard, maar ik heb nu eenmaal geen keuze", laat Murray weten. "Ik keek er naar uit om terug te keren naar Marseille. In 2008 won ik hier één van de eerste titels in mijn carrière en dat is nog altijd een mooie herinnering."

Op de hoofdtabel van het toernooi in Marseille wordt Murray vervangen door de Tsjech Tomas Berdych.