Andy Murray staat eind juni weer op court voor liefdadigheidstoernooi Redactie

29 mei 2020

15u00

Bron: Belga 0 Tennis Andy Murray maakt volgende maand zijn comeback op de tennisbaan tijdens een toernooi voor het goede doel dat is opgezet door zijn broer Jamie. Dat bevestigt de Engelse tennisbond LTA .

De Schot, drievoudig grandslamwinnaar, zal van 23 tot 28 juni deelnemen aan de “Schroders Battle of the Brits” in het nationaal tenniscentrum in Roehampton. Hij treft er naast zijn broer ook de Britse toppers Dan Evans en Kyle Edmunds. Zij zullen allemaal enkel en dubbel spelen en de matchen worden uitgezonden door Amazon Prime. De opbrengsten zijn bestemd voor de Britse gezondheidsdienst NHS. Voor de lockdown had de 33-jarige Murray al drie maanden niet meer gespeeld door een heupblessure.