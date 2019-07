Andy Murray staat dicht bij terugkeer in enkelspel XC

30 juli 2019

08u37

Bron: Belga 0 Tennis Andy Murray staat dicht bij zijn terugkeer in het enkelspel, dat bevestigde hij gisteren in het Amerikaanse Washington. De 32-jarige Schot mikt daarvoor op het ATP-toernooi in Cincinnati, dat over twee weken gespeeld wordt.

"Op voorwaarde dat ik me klaar voel. Ik train op het enkelspel en doe voort in het dubbel. Met die aanpak hoop ik me klaar te stomen", aldus Murray, die sinds zijn heupoperatie in januari enkel in het dubbelspel aantrad en toen zelfs min of meer het einde van zijn loopbaan aankondigde.

"Een terugkeer in Cincinnati, dat zou het ideale scenario zijn", gaf de drievoudige grandslamwinnaar toe. "Als dat toernooi nog te vroeg komt, zal ik waarschijnlijk moeten wachten tot de US Open. Ik zou echter liever niet hebben dat mijn eerste wedstrijd meteen een vijfsetter is."