Andy Murray speelt ATP-toernooi Antwerpen: "Het was een droom om hem op de affiche te krijgen"

21 augustus 2019



Bron: Belga 0 Tennis Andy Murray bevestigde vandaag zijn deelname aan de European Open in Antwerpen. Hij wil zo verder timmeren aan zijn comeback na een heupoperatie eind januari.

Andy Murray wordt een van de publiekstrekkers op de European Open (13-20 oktober) in de Lotto Arena in Antwerpen. De organisatie van het Belgische ATP-toernooi maakte zijn komst vandaag bekend.

De 32-jarige Schot timmert na een heupoperatie eind januari aan een comeback. In eerste instantie speelde de drievoudige grandslamwinnaar alleen dubbelwedstrijden maar sinds kort waagt hij zich ook opnieuw aan het enkel.

De terugkeer verloopt wel moeizaam want zowel in Cincinnati (tegen Richard Gasquet) als Winston-Salem (tegen Tennys Sandgren) ging de tweevoudig olympisch kampioen meteen onderuit. Op de ATP-ranking is de voormalige nummer 1 weggezakt naar plaats 329.

Eerder waren ook al onder meer David Goffin (ATP 15), Steve Darcis (ATP 186), de Fransman Gaël Monfils (ATP 13) en de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 21) bevestigd.

“Andy Murray is een van de ‘big four’ van het tennis de voorbije tien jaar, het was al langer een droom om hem op de affiche te krijgen in Antwerpen”, zegt tornooidirecteur Dick Norman. “Na enkele weken van intensieve onderhandelingen zijn we dit jaar in ons opzet geslaagd. Dit gaat een enorme boost geven aan de uitstraling van het toernooi en ik roep tennisfans op om in oktober massaal te komen kijken.”

Murray verkoos Antwerpen boven de toernooien van Moskou en Stockholm in dezelfde periode. “Het is natuurlijk dicht bij huis voor hem en hij heeft goede herinneringen aan ons land na de Daviscupwinst enkele jaren geleden”, aldus Norman. Murray zal geen wildcard aanvragen, maar gebruik maken van zijn “protected ranking” statuut in het kader van zijn langdurig blessureleed.

De European Open is dit jaar toe aan de vierde editie. Vorig jaar won de Brit Kyle Edmund het toernooi door in de finale Monfils te verslaan. Schwartzman was zowel in 2017 (tegen Jo-Wilfried Tsonga) als 2016 (tegen Richard Gasquet) verliezend finalist.