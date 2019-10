Andy Murray pakt scalp van Matteo Berrettini in Peking, Djokovic kan opnieuw winnen in Tokio Redactie

01 oktober 2019

10u45

Bron: Belga 0 Tennis Andy Murray heeft een knappe overwinning behaald op het China Open in Peking (3.515.225 dollar). De Schot klopte in de eerste ronde de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 13) in twee tiebreaks met 7-6 (7/2) en 7-6 (9/7).

De 32-jarige Murray timmert na een ingrijpende heupoperatie in januari aan een moeizame comeback. Op de ranking is hij weggezakt naar de 503e plaats. In Peking staat op hij op de hoofdtabel dankzij het systeem van beschermde ranking.

Zijn overwinning tegen Berrettini, die onlangs verraste met een halve finale op de US Open, is voor de drievoudige grandslamkampioen de mooiste in lange tijd. Na twee uur en twee minuten had Murray de Italiaan verslagen.

In de achtste finales speelt de voormalige nummer één tegen qualifier Cameron Norrie (ATP 69), ook een Brit.

Novak Djokovic staat er opnieuw na opgave op US Open

De schouderblessure van Novak Djokovic lijkt verleden tijd. De Servische nummer 1 van de wereld plaatste zich vandaag vlot voor de tweede ronde van het Rakuten Open in het Japanse Tokio (1.895.290 dollar). Djokovic haalde het met 6-4 en 6-2 van de 20-jarige Australische qualifier Alexei Popyrin (ATP 94).

Voor de 32-jarige ‘Nole’ was het zijn eerste (enkel)wedstrijd sinds hij op 2 september moest opgeven in de achtste finales van de US Open. Hij gooide toen, door een pijnlijke linkerschouder, de handdoek in de wedstrijd tegen Stan Wawrinka. De Zwitser leidde op dat moment met 6-4, 7-5 en 2-1 tegen de titelhouder.

Djokovic neemt het in de achtste finales op tegen thuisspeler en wildcard Go Soeda (ATP 133). Die verraste de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 37) in drie sets met 4-6, 7-6 (7/4) en 6-3.