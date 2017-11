Andy Murray opnieuw vader van dochter PL

15u46

Bron: Belga 3 Photo News Andy Murray en partner Kim Sears verwelkomen een tweede dochtertje. Tennis De Britse tennisser Andy Murray is opnieuw vader geworden. Kim Sears, de vrouw van de drievoudige grandslamwinnaar, is bevallen van een dochter.

Murray en Sears kregen in 2016 ook al een dochter, Sophie. In juli maakte Murray bekend dat een tweede kindje op komst was. Verdere details over de naam, geboortedatum of gewicht van het kind zijn nog niet bekend. Dinsdag speelde Murray in Glasgow nog een benefietwedstrijd tegen Roger Federer, die hij na een supertiebreak (6-3, 3-6, 10/6) verloor.

"Mijn kind en mijn vrouw zijn belangrijker voor me dan welke tenniswedstrijd ook", zei de 30-jarige Murray eerder. "Als ik al een dag van huis ben, voel ik me slecht. Ik wil zo veel mogelijk bij mijn gezin zijn."