Andy Murray, na blessureleed afgegleden tot plek 838 op ranking, vervroegt rentree met twee weken GVS

28 juli 2018

12u45

Bron: Belga 0 Tennis Andy Murray (ATP 838) maakt twee weken eerder dan gepland zijn rentree op de tennisbaan. De Schotse voormalig nummer één van de wereld doet vanaf maandag mee aan de Washington Open, waarin hij het in de eerste ronde opneemt tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 77).

Murray had al een wildcard gekregen voor de Cincinnati Open, die op 11 augustus begint en geldt als een belangrijk voorbereidingstoernooi op de US Open. De Schot maakte na een slepende heupblessure al wel zijn rentree dit jaar - hij speelde vorige maand op gras in Queen's en Eastbourne - maar meldde zich op het laatste moment af voor Wimbledon omdat hij zich nog niet sterk genoeg voelde voor een grandslamtoernooi.

David Goffin (ATP 11) staat als enige Belg op de hoofdtabel in de hoofdstad van de Verenigde Staten. Hij is als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde.