Andy Murray maakt na elf maanden comeback voor eigen volk in Queen's DMM

16 juni 2018

14u27 0 Tennis Elf maanden nadat hij in de kwartfinales van Wimbledon uitgeschakeld werd, keert Andy Murray terug op het tennisveld. De voormalige nummer één van de wereld speelt volgende week op het gras in Queen's (Londen).

Een aanslepende heupblessure hield Murray bijna een jaar aan de kant. Eind 2017 leek hij hersteld en speelde hij een demonstratiepartij in Abu Dhabi. Uiteindelijk moet hij toch afzeggen voor het Australian Open en in januari ging hij onder het mes. Aanvankelijk zou hij deze week zijn wederoptreden maken in het Nederlandse Rosmalen, maar hij voelde zich "nog niet helemaal klaar". Vrijdag werkte Murray een geslaagde training af op de banen van Queen's en nu durft hij het wel aan om in competitie te komen en zich alsnog klaar te stomen voor Wimbledon.

Murray staat al vijf keer op de erelijst van Queen's (2009, 2011, 2013, 2015 en 2016). Op de wereldranglijst is de 31-jarige Schot naar de 157e plaats afgezakt.