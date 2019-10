Andy Murray is deze week in Antwerpen te zien: “Mijn leven is veranderd sinds februari” DMM

14 oktober 2019

19u38

Bron: Belga 0

Andy Murray: “Mijn leven is veel veranderd sinds januari”

Andy Murray neemt voor het eerst deel aan de European Open, het ATP-toernooi dat deze week doorgaat in de Antwerpse Lotto Arena. “Omwille van verschillende redenen treed ik aan in Antwerpen. De belangrijkste is dat het toernooi niet ver van mijn thuis plaatsvindt, mijn vrouw staat op het punt te bevallen”, verklaarde de voormalige nummer één van de wereld, die een wildcard kreeg.

Andy Murray en zijn vrouw Kim Sears verwachten de komende dagen een derde kind. “De laatste keer dat ik in deze situatie zat, verbleef ik in Australië. Dat wil ik niet meer meemaken”, zei Murray, 243ste op de ATP-ranking.

Begin dit jaar, vlak voor de Australian Open, kondigde de tweevoudige olympische kampioen aan dat hij een punt zou zetten achter zijn carrière. Een ingrijpende heupoperatie gaf hem echter opnieuw hoop. In het enkelspel vierde hij afgelopen zomer zijn rentree, nu heeft hij er overtuigende wedstrijden op enkele Aziatische toernooien opzitten.

“Mijn leven is veel veranderd sinds januari”, legde Murray uit. “In Australië dacht ik dat het bijna gedaan was. Toen ik besliste om me te laten opereren, hoopte ik vooral van de pijn af te zijn. Ik ben heel blij over waar ik nu sta. Ik zal mijn niveau zeker niet terugvinden, maar ik kan nog vooruitgang boeken.”

“Als ik heel goed speel, zou ik hier eventueel kunnen winnen”, vervolgde de drievoudige grandslamwinnaar. “Het is mijn vierde toernooi op een rij, en de voorbije maanden ben ik gegroeid. Maar mijn lichaam heeft ook nood aan rust, dat is voor na Antwerpen. Ik las dan een pauze in van vier of vijf weken”, besloot Murray, die morgenavond opent tegen Kimmer Coppejans.

David Goffin keerde met vertrouwen uit Azië terug

Goffin (ATP-14) begint aan het European Open in Antwerpen met het nodige vertrouwen. Dat deed hij op in Azië, waar hij in Tokio pas in de halve finales gestopt werd door Novak Djokovic (ATP-1) en in Shanghai in de achtste finales door Roger Federer (ATP-3).

“Ik voel me goed na twee uitstekende weken Azië”, vertelde Goffin. “Het is altijd beter om met vertrouwen te spelen. Ik heb ook nog enkele dagen de tijd om me voor te bereiden en aan de omstandigheden in de Lotto Arena te wennen.”

Goffin is als tweede reekshoofd vrij in de eerste ronde, in de tweede treft hij donderdag de Fransman Ugo Humbert (ATP-70) of de Slovaak Jozef Kovalik (ATP-176). Goffin speelt het toernooi voor de derde keer. In 2016 bereikte hij de halve finales, in 2017 de kwartfinales. Vorig jaar was hij er door een elleboogblessure niet bij.

“Ik ben blij dat ik hier nu opnieuw kan spelen. Dit seizoenseinde is louter bonus, ik heb niets te verdedigen. Had men mij begin dit jaar gezegd dat ik nu nog mee zou strijden voor een plaats op de ATP Finals, ik had direct getekend. Ik ga proberen dit niveau zo lang mogelijk aan te houden, maar zo laat op het seizoen is het moeilijk voorspellingen te doen. We nemen het match per match.”