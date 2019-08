Andy Murray - intussen nummer 324 - verliest bij z’n rentree in het enkelspel DMM

12 augustus 2019

22u49

Bron: AP/ANP 0 Tennis Andy Murray heeft weinig plezier beleefd aan zijn rentree in het enkelspel. De voormalige nummer één van de werel ging in de eerste ronde van het toernooi van Cincinnati onderuit tegen de Richard Gasquet: 4-6 4-6

Murray kreeg een wildcard voor het toernooi, waar veel spelers zich voorbereiden op de US Open. De Schot tenniste zijn eerste wedstrijd in het enkelspel na een ingrijpende heupoperatie begin dit jaar. Hij speelde al wel vorige maand op Wimbledon in het dubbelspel en het gemengd dubbelspel, samen met Serena Williams. De laatste weken dubbelde hij ook in Washington en Montreal. Murray is gezakt naar 324ste positie van de wereldranglijst.