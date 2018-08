Andy Murray in tranen na wedstrijd die eindigt om 3 uur 's nachts: "Dit is voor niemand goed" MDB

03 augustus 2018

11u19

Bron: ANP/Daily Mail 0 Tennis Andy Murray timmert gestaag verder aan zijn comeback. Op de Citi Open in Washington plaatste de Schot zich voor het eerst sinds Wimbledon 2017 bij de laatste acht. Maar het heeft veel zweet en uiteindelijk ook veel tranen gekost in een wedstrijd die pas om 3 uur 's nachts eindigde.

How much I love you, @andy_murray. ♥️ pic.twitter.com/s3xPo9Tqr8 Bastien Fachan(@ BastienFachan) link

De tennisser stond samen met zijn opponent Marius Copil iets meer dan drie uur op de baan in een wedstrijd met maximum drie sets. Uiteindelijk klopte Murray de Roemeen met 6-7 (5-7), 6-3 en 7-6 (7-4). Al was het na de matchbal dan wel al 3 uur 's nachts in het Amerikaanse Washington. Dat de wedstrijd veel van Murray vergde, bleek meteen na het einde. Overmand door emoties liet de tweevoudige winnaar van Wimbledon zijn tranen de vrije loop. Hij zat minutenlang aan de kant van de baan te snikken in zijn handdoek.

De tranen kwamen omdat Murray eindelijk lijkt te beseffen dat hij op de weg terug is na een slepende heupblessure, die hem bijna een jaar van de tennisbaan hield en hem dit jaar nog vlak voor aanvang tot afmelden van Wimbledon dwong. "Wedstrijden afwerken om 3 uur 's nachts is niet goed", vertelde Murray. "Het is niet goed voor de spelers, ik denk voor niemand in dit event. Niet goed voor de fans, niet goed voor TV, voor niemand. Ik weet dat het weer wispelturig is en ik weet dat het voor het schema is. Maar het is een bijzonder moeilijke positie om in te zitten wanneer je terugkomt van zo'n lange afwezigheid."

Murray kwam in de eerste set 5-0 voor tegen Copil, maar de nummer 93 van de wereld vocht terug en wist de eerste set zelfs te winnen in de tiebreak. De tweede set won Murray overtuigend, maar in het derde en beslissende bedrijf sleepte Copil er weer een tiebreak uit. Deze won Murray wel. De naar de 832e plaats op de wereldranglijst afgezakte Schot treft in de kwartfinales in Washington de Australiër Alex de Minaur.