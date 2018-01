Andy Murray haakt af voor Australian Open door heupblessure - Serena Williams weigert wildcard WTA Sydney Bart Fieremans

Tennis Andy Murray die past voor de Australian Open en Serena Williams Williams die een wildcard weigert voor het WTA-toernooi van Sydney: dat en nog veel meer tennisnieuws krijgt u hieronder gebundeld.

Serena past voor toernooi Sydney

Normaliter verdedigt Serena Williams vanaf half januari haar titel in de Australian Open, maar officieel is dat nog niet. Ook een voorbereidingstoernooi past niet in haar plannen, zo weigerde ze een wild card om volgende week in Sydney te spelen.

Voorlopig blijft de rentree van Serena Williams na haar zwangerschap en geboorte van haar dochtertje Alexis Olympia in september vorig jaar beperkt tot één exhibitieduel. Vorige zaterdag in Abu Dhabi verloor Williams van de Letse Jelena Ostapenko in drie sets. De organisatie van het WTA-toernooi van Sydney had gehoopt om de 23-voudige grandslamwinnares te strikken als topaffiche volgende week, maar ving bot. Het management van Williams liet donderdag weten niet in te gaan op de aangeboden wild card. Williams zou verkiezen om in de aanloop van de Australian Open geen echte competitie te spelen.

Serena heeft het recht verdiend om voor haar comeback de beste planning en timing te kiezen Lawrence Robertson, toernooidirecteur Sydney

"Ze besliste om zich volledig te focussen op de verdediging van haar titel in de Australian Open", zei Lawrence Robertson, toernooidirecteur in Sydney. "Dat moeten we respecteren. Terugkeren na een kind krijgen is iets 'groots'. Ze heeft het recht verdiend om voor haar comeback de beste planning en timing te kiezen. Mogelijk zal ze wel nog ergens in Melbourne wat ballen kloppen, er staan daar nog exhibitie-events op stapel."

Murray past voor Australian Open

Andy Murray geeft forfait voor de Australian Open. Dat maakten de organisatoren van het eerste grandslamtoernooi van het jaar vandaag bekend. De Schot, nummer 16 op de ATP-ranking, heeft nog te veel last van de heupblessure die hem al een hele tijd parten speelt. "Jammer genoeg zal ik dit jaar niet in actie komen in Melbourne, aangezien ik niet klaar ben om strijd te leveren", zegt Murray . "Ik vlieg binnenkort terug naar huis om daar al mijn opties te bekijken."

De 30-jarige Murray kwam sinds zijn uitschakeling in de kwartfinale van Wimbledon op 12 juli niet meer in actie in een officiële wedstrijd. Hij speelde in november wel een demonstratiewedstrijd tegen Roger Federer en vorige week verscheen hij ook in Abu Dhabi op de baan voor een korte partij tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Eerder deze week zegde hij af voor het toernooi van Brisbane.

De voormalige nummer 1 van de wereld is vijfvoudig verliezend finalist op de Australian Open. Vorig jaar werd hij in de achtste finales gewipt door de Duitser Mischa Zverev.

Kei Nishikori sukkelt met de pols

Ook Kei Nishikori moet verstek laten. Dat maakte de 27-jarige Japanner gisteren bekend. De runner-up van het US Open 2014 staat al sinds augustus met een polsblessure aan de kant. Op de wereldranglijst tuimelde hij van de 4de naar de 22ste stek. "Het herstel verloopt goed, maar ik voel me nog niet honderd procent klaar om een vijfsetter te spelen", verklaarde Nishikori zijn beslissing.

Nishikori bereikte drie keer de kwartfinales in Melbourne (2012, 2015, 2016). Vorig jaar ging hij er in de achtste finales uit na een zware vijfsetter tegen de latere toernooiwinnaar Roger Federer.

Belinda Bencic bezorgt Zwitserland finaleplaats in Hopman Cup

Zwitserland heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Hopman Cup. Belinda Bencic (WTA 74) won in het Australische Perth met 7-6 (8/6) en 6-4 van de Amerikaanse Coco Vandeweghe (WTA 10) en bezorgde haar land zo het beslissende punt.

Eerder op de dag had Roger Federer (ATP 2) in het eerste enkelspel Jack Sock (ATP 8) verslagen met 7-6 (7/5) en 7-5 en Zwitserland zo een 1-0 voorsprong bezorgd.

Zwitserland en de VS wonnen allebei hun wedstrijden tegen Rusland en Japan en moesten in een onderling duel uitmaken wie als groepswinnaar naar de finale mocht doorstoten. Daar wacht zaterdag het beste land uit groep A. België, met David Goffin en Elise Mertens, is nog in de running.

Zwitserland won de Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams, in 1992 en 2001. Bij die laatste eindzege vormde Federer een team met Martina Hingis. De Hopman Cup werd voor het eerst georganiseerd in 1989. Vorig jaar bezorgden Richard Gasquet en Kristina Mladenovic Frankrijk de titel.

Garbine Muguruza neemt met wildcard deel aan toernooi van Sydney

Garbine Muguruza heeft een wildcard aanvaard voor het WTA-toernooi van Sydney, dat zondag begint. De Spaanse, nummer 2 van de wereld, wil er de laatste hand leggen aan haar voorbereiding op de Australian Open.

Voor Muguruza wordt het haar tweede deelname aan het Sydney International. In 2015 strandde ze in de kwartfinales. "Deze wildcard biedt mij een mooie kans om weer op de baan te staan. Hopelijk kan ik nog enkele wedstrijden spelen voor de start van het eerste grandslam van het jaar in Melbourne. De tabel oogt heel sterk en er zullen geen gemakkelijke matchen zijn."

Voor de 24-jarige Spaanse begon het tennisseizoen met een sisser. Door krampen in het been moest ze dinsdag immers opgeven in haar eerste partij op het toernooi van Brisbane.

Muguruza is de regerende Wimbledonlaureate. Er nemen in totaal zeven grandslamkampioenen deel aan het toernooi, met ook nog Jelena Ostapenko (Roland Garros 2017), Sloane Stephens (US Open 2017), Venus Williams (zeven grandslams), Petra Kvitova (2x Wimbledon), Angelique Kerber (Australian Open en US Open 2016) en Sam Stosur (US Open 2011).

Johanna Konta moet opgeven met heupblessure

Johanna Konta (WTA 9) beleeft geen vlekkeloze voorbereiding op de Australian Open. Vandaag moest ze in haar kwartfinale op het toernooi van Brisbane (1 miljoen dollar) geblesseerd opgeven.

De Britse stond tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 6) 2-3 achter in de derde set toen ze door pijn aan de rechterheup besloot de handdoek te gooien. Of ze fit geraakt voor het toernooi van Sydney (799.000 dollar), waar ze vanaf zondag haar titel moet verdedigen, is nog de vraag.

"Ik ga er alles aan doen om op tijd hersteld te zijn", verklaarde Konta. "Tijdens het tweede spel van de derde set begon ik wat te voelen ter hoogte van de heup en de lies. Ik kon geen kracht meer zetten op het been. Nu is het nog wat afwachten. Ik ga wat fysio volgen, hopelijk heb ik een goede nachtrust en morgen zien we wat er moet gebeuren."

