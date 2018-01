Andy Murray haakt af voor Australian Open door heupblessure, ook Kei Nishikori niet van de partij Redactie

Bron: Belga 0 EPA Tennis Andy Murray geeft forfait voor de Australian Open. Dat maakten de organisatoren van het eerste grandslamtoernooi van het jaar vandaag bekend.

De Schot, nummer 16 op de ATP-ranking, heeft nog te veel last van de heupblessure die hem al een hele tijd parten speelt. "Jammer genoeg zal ik dit jaar niet in actie komen in Melbourne, aangezien ik niet klaar ben om strijd te leveren", zegt Murray . "Ik vlieg binnenkort terug naar huis om daar al mijn opties te bekijken."

De 30-jarige Murray kwam sinds zijn uitschakeling in de kwartfinale van Wimbledon op 12 juli niet meer in actie in een officiële wedstrijd. Hij speelde in november wel een demonstratiewedstrijd tegen Roger Federer en vorige week verscheen hij ook in Abu Dhabi op de baan voor een korte partij tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Eerder deze week zegde hij af voor het toernooi van Brisbane.

De voormalige nummer 1 van de wereld is vijfvoudig verliezend finalist op de Australian Open. Vorig jaar werd hij in de achtste finales gewipt door de Duitser Mischa Zverev.

Kei Nishikori sukkelt met de pols

Ook Kei Nishikori moet verstek laten. Dat maakte de 27-jarige Japanner gisteren bekend. De runner-up van het US Open 2014 staat al sinds augustus met een polsblessure aan de kant. Op de wereldranglijst tuimelde hij van de 4de naar de 22ste stek. "Het herstel verloopt goed, maar ik voel me nog niet honderd procent klaar om een vijfsetter te spelen", verklaarde Nishikori zijn beslissing.

Nishikori bereikte drie keer de kwartfinales in Melbourne (2012, 2015, 2016). Vorig jaar ging hij er in de achtste finales uit na een zware vijfsetter tegen de latere toernooiwinnaar Roger Federer.

