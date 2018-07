Andy Murray en Victoria Azarenka krijgen uitnodiging voor toernooi van Cincinnati YP

26 juli 2018

20u35

Bron: Belga 0 Tennis De voormalige nummers 1 van de wereld Andy Murray en Victoria Azarenka hebben een uitnodiging gekregen voor het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati (11-19 augustus). Dat hebben de organisatoren vandaag bekendgemaakt.

Murray staat al bijna een jaar aan de kant met een heupblessure, en is ondertussen teruggevallen tot plaats 838 op de ATP-ranking. De 31-jarige Schot, die in januari onder het mes ging, won het toernooi in 2008 en 2011.

Azarenka (WTA 110) zette haar carrière een tijd lang on hold om zich toe te leggen op de juridische strijd rond de voogdij van haar zoontje. De 28-jarige Wit-Russiche schreef het toernooi in 2013 op haar naam.