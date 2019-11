Andy Murray blikt vooruit naar 2020: "Grote heuptest in Melbourne" LPB

26 november 2019

11u27

Bron: belga/anp 0 Tennis Andy Murray (32) is verlost van zijn heupproblemen en staat weer zorgeloos op de baan, maar de grote fitheidstest is in januari op de Australian Open. Dat zei de voormalige nummer één van de wereld bij de release van een documentaire over zijn comeback.

“Ik weet dat ik grote toernooien zonder problemen kan spelen, dat heb ik de afgelopen tijd laten zien”, aldus Murray. “Maar het spelen van vijfsetters op een grandslamtoernooi heb ik nog niet ervaren. Dat ga ik ondervinden in Melbourne.”

Murray, tweevoudig winnaar van Wimbledon, vreesde vorig jaar dat zijn tenniscarrière voorbij was door aanhoudende pijn in zijn heup. Een operatie in januari pakte echter zo goed uit dat hij toch zijn rentree kon maken. Eerst voorzichtig in het dubbelspel, later ook weer in het enkelspel. Inmiddels heeft de Schot alweer een toernooizege, de European Open in Antwerpen, op zijn palmares bijgeschreven. Op de Davis Cup, vorige week in Madrid, sneuvelde hij met Groot-Brittannië in de halve finale tegen latere winnaar Spanje. Murray speelde wel enkel in het eerste groepsduel tegen Nederland mee.

“Ik ben inmiddels zo ver dat ik er niet meer aan denk en vrijuit speel. Maar ik zal pas echt blij zijn als ik een vijfsetter speel en niets voel in die heup”, besloot Murray.