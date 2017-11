Andrey Rublev tegen Chung Hyeon in finale ATP Next Gen Redactie

10u20

Bron: Belga 0 AFP Andrey Rublev . Tennis De 20-jarige Rus Andrey Rublev (ATP-37) en de 21-jarige Zuid-Koreaan Chung Hyeon (ATP-54) spelen zaterdag in het Italiaanse Milaan de finale van de eerste editie van het ATP Next Gen, de World Tour Finals voor spelers tot 21 jaar.

In de halve finales schakelde eerste reekshoofd Rublev vrijdag de Kroaat Borna Coric (ATP-48) in 1 uur en 2 minuten met 4-1, 4-3 (8/6) en 4-1 uit. Zesde reekshoofd Chung plaatste zich door de Rus Daniil Medvedev (ATP-65) in 1 uur en 51 minuten met 4-1, 4-1, 3-4 (4-7), 1-4 en 4-0 te verslaan.

Rublev en Chung stonden deze week al in de groepsfase tegenover elkaar. De Zuid-Koreaan won toen vlot met 4-0, 4-1 en 4-3 (7-1).

AFP Chung Hyeon.