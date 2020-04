André Agassi wordt 50: het ‘vuile mannetje’ dat tennis haatte, maar er wel zijn vrouw en straf record aan te danken heeft GVS

29 april 2020

13u28 0 Tennis Andre Agassi wordt vandaag 50. Dat betekent: een halve eeuw tennisgeweld, maar ook een bijzondere dresscode, straffe relatieperikelen en een positieve dopingplas - aan de schorsing ontsnapte hij na een stevige leugen. En zeggen dat hij van jongs af tennis haatte. 50 jaar Agassi in een notendop.

Record nog overeind

Zestig titels in het enkelspel, 101 weken op nummer één en 28,5 miljoen euro aan prijzengeld. In zijn 21 jaar durende tenniscarrière reeg Andre Agassi de successen aan elkaar. En hoewel ‘The Big Three’ nadien tal van zijn records verpulverde, staat er nog één straffe stoot overeind. De Amerikaan is de enige die eindwinst in de vier grandslams, de Olympische Spelen én de Masters op zijn palmares heeft staan. Roger Federer en Novak Djokovic konden de Spelen nog niet winnen, terwijl Rafael Nadal en de Masters geen goed huwelijk blijkt. De heren weten bij deze wat te doen.

Toen je destijds binnentrad in het professionele tennis, kon ik je niet serieus nemen. Jouw gescheurde spijkerbroek, jouw geverfd haar, die oorbellen. Jouw imago was precies belangrijker dan het tennis Boris Becker in zijn verjaardagsbrief aan Agassi

Agassi vervolledigde zijn klavertje vier aan grandslams na een opvallend verhaal. In 1999 kon hij het hiaat in de finale van Roland Garros opvullen. Zijn tegenstander was Andreï Medvedev, net de man die Agassi een paar maanden ervoor tegenkwam in het nachtleven. De twee raakten aan de praat en Medvedev stortte in. De Oekraïner onthulde dat hij zijn tennisracket wilde opbergen. Agassi praatte op hem in, met succes. Iets waar hij even nadien op het Parijse gravel ei zo na spijt van kreeg. Agassi stond 0-2 in sets en een break achter tegen de man die hij van een vervroegd pensioen redde. Hij wist het tij nog te keren en werd de eerste tennisser ooit met de vier grandslams op zak. Uiteindelijk zou hij in totaal acht stuks winnen.

Dresscode

De rivaliteit met Boris Becker was uniek in zijn soort. Sportief hadden ze hetzelfde doel, extrasportief waren ze twee totaal verschillende types. En daar hoorde ook de dresscode bij. Agassi verscheen in korte spijkerbroekjes, oorbellen en flitsende outfits met felle kleuren op het terrein. Het wekte heel wat irritatie op in het tennismilieu. De vergelijking met een ‘vuil mannetje’ was nooit veraf. “Toen je destijds binnentrad in het professionele tennis, kon ik je niet serieus nemen”, schreef Becker vorig weekend nog in een verjaardagsbrief naar Agassi. “Jouw gescheurde spijkerbroek, jouw geverfd haar, die oorbellen. Jouw imago was precies belangrijker dan het tennis. Dat vond ik vanaf het begin zeer verdacht.” Zo weigerde Agassi ook aanvankelijk op het heilige gras van Wimbledon te spelen. Een spierwit tenue was niets voor hem. Hij verfoeide het toernooi, met zijn hang naar traditie en regeltjes.

Later onthulde het feestvarken nog enkele opvallende outfit-weetjes. Van 1999 tot het einde van zijn carrière betrad Agassi zonder onderbroek de baan. En dan waren er nog zijn lange wilde blonde manen, die uiteindelijk een toupet leken te zijn.

Streisand, Shields, Graf

Ook over het liefdesleven van Agassi valt er wat te vertellen, al beleeft hij op dit moment een (tennis)sprookje. Begin jaren ‘90 was hij samen met icoon Barbra Streisand, die 28 jaar ouder was. “So what?”, schreef hij later in zijn autobiografie. “De publieke opinie zorgt enkel voor peper en zout in onze relatie. Alsof onze relatie taboe is. Het past in mijn rebel gedrag. Daten met Streisand is als spelen met lava.”

Dankzij Steffi ben ik in alles beter geworden. Ze is op alle gebieden het tegenovergestelde van mij. Ze is erg gedisciplineerd en heel gefocust. Op die manier deed ze mij herleven Andre Agassi over Steffi Graf

De relatie was geen lang leven beschoren, waarna Agassi in 1999 zijn eerste huwelijk zag stranden: na veel ups en downs was het over en out met actrice Brooke Shields. Vooral de extreme jaloersheid van Agassi was een issue. Een tekenend voorbeeld: hij woonde een opname bij van de populaire serie Friends - waar zijn echtgenote een bijrol speelde - maar het liep volledig mis. Toen Shields als verliefde fan de hand van Joey kuste, sloegen zijn stoppen door. Als een razende gek stormde hij naar buiten en reed hij naar zijn woonst in LA. Daar smeet hij al zijn trofeeën één voor één stuk. Hij vernielde de kamer en liet een puinhoop achter. Hij zei daarover: “Natuurlijk heb ik Brooke al mannen zien kussen op de scène, maar hier overschrijdt ze een grens.”

Twee jaar later trouwde hij met Steffi Graf - een gedroomd tennishuwelijk. Ze hebben twee kinderen: Jaden Gil (19) en Jaz Elle (17). Agassi noemt Graf altijd “zijn strafste overwinning”. “Dankzij Steffi ben ik in alles beter geworden. Ze is op alle gebieden het tegenovergestelde van mij. Ze is erg gedisciplineerd en heel gefocust. Op die manier deed ze mij herleven.” De twee kenden elkaar al van in 1992.

Crystal meth

Toen zijn carrière even in het slop zat en het huwelijk met Shields op de klippen liep, ging hij aan het experimenteren met Crystal meth, een zeer zware en verslavende variant van de partydrug speed. “Ik voelde veel spijt en droefenis, maar door de drug werd ik overspoeld door een golf van euforie en kon ik elke negatieve gedachte uit mijn hoofd bannen”, bekende hij in 2009. Een positieve dopingplas was onvermijdelijk, maar Agassi was de autoriteiten te slim af. Hij beweerde dat zijn assistent Slim een fervente druggebruiker was en het goedje vaak mengde met frisdrank. Agassi beweerde er per ongeluk één keer van te hebben gedronken. De autoriteiten geloofden het fabeltje, Agassi werd voor slechts 3 maanden geschorst.

Strenge vader

En zeggen dat Agassi eigenlijk nooit het doel had om te gaan tennissen. Meer zelfs: hij haatte het spelletje. Eén week was hij, toen hij van papa Emmanuel - een Iraans professioneel bokser - een tennisracket kreeg. “Mijn vader besloot nog voor ik geboren werd dat ik wereldkampioen in het tennis zou worden”, vertelde Agassi jaren geleden in Süddeutsche Zeitung. “Het was verschrikkelijk. De tennisschool was een gevangenis. Ik had daar niet voor gekozen, ik hield niet van tennis. Niemand kan zich voorstellen welke druk ik voelde. En de stemming thuis hing altijd af van of ik goed of slecht trainde.” Uiteindelijk hield Agassi er een straffe carrière aan over.