Anderson wint eerste partij ATP Finals, Federer meteen in het verlies - Tsjechië pakt Fed Cup na marathonpartij van bijna vier uur MH

11 november 2018

23u06

Bron: Belga 0 Tennis De Tsjechische tennissters hebben voor de zesde keer in acht jaar de Fed Cup gewonnen. Vandaag bezorgde Katerina Siniakova (WTA 31) Tsjechië een onoverbrugbare 3-0 voorsprong in de finale tegen de Verenigde Staten. In de Praagse O2 Arena versloeg ze Sofia Kenin (WTA 52) na een marathonpartij in drie sets met 7-5, 5-7 en 7-5. Kenin had twee matchballen in de derde set. De wedstrijd duurde maar liefst 3 uur en 45 minuten.

Barbora Strycova (WTA 33) en Siniakova hadden gisteren voor Tsjechië al hun enkelspelen gewonnen, tegen respectievelijk Kenin en Alison Riske (WTA 63). Daardoor was de favoriet nog één zege verwijderd van de eindwinst in de prestigieuze landencompetitie.

Later vandaag stonden nog een enkelmatch en het dubbel op het programma, maar die wedstrijden gaan niet meer door. Tsjechië won eerder al de Fed Cup in 2011, 2012, 2014, 2015 en 2016. Vorig jaar ging de eindzege naar de Verenigde Staten, die in deze finale op halve kracht aantraden. Onder meer Serena en Venus Williams, Madison Keys en Sloane Stephens waren er dit weekend niet bij in de Tsjechische hoofdstad. De Verenigde Staten zijn met achttien eindzeges recordhouder.

Anderson wint eerste partij ATP Finals

Kevin Anderson heeft zijn eerste partij op de ATP Finals in Londen gewonnen. De als vierde geplaatste Zuid-Afrikaan was de Oostenrijker Dominic Thiem in twee sets de baas: 6-3 7-6 (10).

De 32-jarige Anderson doet voor het eerst mee op het eindejaarstoernooi tussen de beste acht tennissers van het jaar. Thiem is er voor het derde jaar op rij bij. Tegen het Zuid-Afrikaanse servicekanon kreeg de 25-jarige Oostenrijker weinig kansen. Anderson benutte één breakpoint in de eerste set. Dat was voldoende voor de setwinst. In de tweede set viel de beslissing in een spannende tiebreak. Daarin was Anderson net iets sterker: 12-10.

Roger Federer lijdt nederlaag tegen Kei Nishikori

Roger Federer (ATP-3) is niet goed aan de ATP Finals begonnen. In de O2 Arena van Londen leed de 37-jarige Zwitser in zijn eerste groepswedstrijd een 7-6 (7/4), 6-3 nederlaag tegen de Japanner Kei Nishikori (ATP-9). Federer acteerde ver onder zijn normale niveau en moest na 1 uur en 27 minuten het hoofd buigen.

Federer jaagt een zevende titel in de seizoensfinale na. Hij won het toernooi met de beste acht tennissers van het seizoen al in 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 en 2011. In 2012, 2014 en 2015 was hij runner-up. De 28-jarige Nishikori is er nog maar voor de vierde keer bij, in 2014 en 2016 schopte hij het tot de halve finales. Dit jaar kon de Japanner zich niet plaatsen, maar kwam hij na het forfait van de Argentijn Juan Martin del Potro toch als eerste reserve op de hoofdtabel.

In de andere wedstrijd van de groep “Lleyton Hewitt” nam de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-6) in 1 uur en 48 minuten met 6-3 en 7-6 (12/10) de maat van de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-8).