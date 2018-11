Anderson maakt brandhout van Federer-killer Nishikori op ATP Finals MH

13 november 2018

17u19

0

Anderson heeft geen kind aan Nishikori

De Japanner Kei Nishikori (ATP-9) stuntte zondag nog op de ATP Finals in Londen door zesvoudig toernooiwinnaar Roger Federer (ATP-3) te verslaan, maar had dinsdag geen verhaal tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-6). Die maakte er in 1 uur en 4 minuten 6-0 en 6-1 van.

De 32-jarige Anderson, debutant op het toernooi met de beste acht spelers van het seizoen, won zondag ook al zijn eerste wedstrijd - 6-3, 7-6 (12/10) tegen de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-8) - en staat dicht bij een plaats in de halve finales. Als Thiem vanavond minstens één set wint tegen Federer, is de kwalificatie voor Anderson een feit. Bij een 2-0 zege van Federer, valt de beslissing op de laatste speeldag.

Kroatië met Cilic en Coric in finale

De samenstelling van het Kroatische team voor de finale van de Davis Cup tegen titelverdediger Frankrijk, van 23 tot 25 november op gravel in Rijsel, is bekend. Kapitein Zeljko Krajan selecteerde met Marin Cilic (ATP 7) en Borna Coric (ATP 12) zijn twee beste spelers. Dubbelspecialisten Mate Pavic, Franko Skugor en Ivan Dodig vervolledigen de Kroatische selectie.

Mate Pavic is het nummer drie van de wereld in het dubbelspel, Franko Skugor is 28e op de ATP-ranking van de specialiteit. De ervaren Ivan Dodig, die elf dubbeltitels op het palmares heeft, staat momenteel op de 35e plaats van de dubbelrangschikking. Vorig jaar was Frankrijk in de finale met 3-2 te sterk voor België.

Yannick Noah rekent op Tsonga en Pouille in enkelspelen

Na het forfait van Richard Gasquet (ATP 26) heeft de Franse kapitein Yannick Noah vandaag beslist geen nieuwe spelers te selecteren voor de finale van de Davis Cup tegen Kroatië, van 23 tot 25 november op gravel in Rijsel. Hij rekent dus op Jo-Wilfried Tsonga (ATP 261) en Lucas Pouille (ATP 32) voor de enkelspelen.

Begin november had Noah naast Gasquet, Tsonga en Pouille ook Jérémy Chardy (ATP 42) en dubbelspecialisten Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert opgenomen in zijn preselectie. De Franse kapitein heeft Benoît Paire (ATP 52) en Julien Benneteau (ATP 137) gevraagd stand-by te zijn om een eventuele blessure op te vangen.