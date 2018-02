Analiste Justine Henin: "Mertens en Flipkens speelden wel samen, maar ik zag geen hecht blok. Er was niet veel communicatie" Bart Fieremans

12 februari 2018

06u00 0 Tennis België – met revelatie Elise Mertens - botste in de Fed Cup tegen Frankrijk op een sublieme Kristina Mladenovic, in het énkel en dubbel. Dat zag ook het kennersoog van Justine Henin, analiste op de Franse tv. Alleen dit vond ze wel jammer. "Ik miste strijdlust bij het Belgische dubbel."

Henin heeft het in haar eigen carrière allemaal zelf meegemaakt, de vreugde en verdriet in de Fed Cup na winst of verlies. Vanop haar commentaarstoel hoog in de tribune van de sporthal Vendéspace in Mouilleron-le-Captif, waar de kwartfinale Frankrijk-België plaatsvond, zag ze na het laatste gewonnen Franse punt in de allesbeslissende dubbelpartij de Franse speelsters zot ronddansen. Net als in de Davis Cupfinale vorig jaar tegen België was Yannick Noah nu ook bij de Franse dames de gevierde kapitein. In contrast stond de Belgische tristesse, Mertens en Flipkens dropen ontgoocheld af. Een Fed Cupkwartfinale in de derde set van het vijfde duel verliezen hakt er emotioneel diep in. Na de ontmoeting maakte Henin even tijd vrij voor ons.

Wat is jouw analyse van deze verloren kwartfinale?

"Ik vind het resultaat logisch. Ik zag heel het weekend hoe Mladenovic het Franse team met brio droeg. Ze komt uit een moeilijke periode (tot twee weken geleden verloor ze vijftien matchen op rij, red), maar toonde zich nu heel present. Ze was de meerdere van Mertens in het enkel en dubbel. Ze legde haar ritme op en stuurde de match met haar ervaring. De afloop van het dubbel heeft me wel ontgoocheld. Het Franse duo heeft zich daar echt als een team getoond. Ik zag daar een enthousiasme en zin die ik niet aan Belgische kant zag. Mertens en Flipkens speelden wel samen, maar ik zag geen hecht blok. Ik miste ‘bagarre’, strijdlust. Er was niet veel communicatie. In een beslissende dubbel van de Fed Cup voor een plaats in de finale ontbrak de 'magie', dat is het enige wat me een beetje frustreert."

Denk je dat Elise Mertens wat onder de indruk was. Na haar Australian Open voelt ze wellicht de druk en alle aandacht rond haar wegen?

"Ik weet het niet. Zaterdag tegen Pauline Parmentier zat ze nog goed in de match, maar het niveau van die Franse speelster lag veel lager. Ik ga na haar nederlaag tegen Mladenovic niet terugnemen wat ik over Elise gezegd heb. Ze is een speelster die het spel goed kan lezen, intelligent is en evolueert naar een meer offensieve stijl. Ze is nog jong en mist nog ervaring. Tegen heel krachtige speelsters zoals Mladenovic heeft ze het soms nog moeilijk om onder de druk onderuit te komen. Maar ook fysiek kan Mertens nog groeien. De aandacht rond haar maakt deel uit van de job. Daar zal ze mee leren omgaan, er staat een goed hoofd op haar schouders."

België verloor voor het eerst na zeven gewonnen duels op rij. Hoe schat je de toekomst in?

"We moeten positief blijven. Dit team is erin geslaagd om weer in Wereldgroep 1 te raken. Alison Van Uytvanck heeft tegen Parmentier ook mooie dingen laten zien. Ik apprecieer enorm de verdiensten van Flipkens, ook al zijn we van haar gewoon dat ze met hoogtes en laagtes speelt, dat is een realiteit. Mertens heeft al blijk gegeven van veel overtuiging, maar ze heeft nog tijd nodig. Ze heeft al veel stappen gezet, maar alles is nog ‘in constructie’. Er is geen reden om ontgoocheld te zijn of in paniek te raken. Dit team mag de toekomst ambitieus tegemoet zien. Er zullen nog kansen komen op een halve finale."