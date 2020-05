Ana Ivanovic dicht haar man Schweinsteiger "geweldige trainerscarrière" toe Redactie

31 mei 2020

08u57

Bron: Welt am Sonntag, Belga 0 Tennis Er schuilt een toekomstige toptrainer in Bastian Schweinsteiger. Dat zegt alvast zijn echtgenote Ana Ivanovic. De voormalige Servische tennisvedette is sinds 2016 gehuwd met de Duitse ex-international. Samen hebben ze twee zonen.

“Ik ben ervan overtuigd dat Basti op een dag een geweldige trainer zal zijn. Hij heeft er de passie voor, kan goed met mensen omgaan en weet veel over voetbal”, zegt de 32-jarige Ivanovic, een ex-nummer 1 en winnares van Roland Garros 2008, in een gesprek met Welt am Sonntag over haar drie jaar oudere man.

In het gezamenlijk interview heeft Schweinsteiger het over de Bundesliga, die enkele weken geleden hervatte achter gesloten deuren. De wereldkampioen van 2014, die jarenlang voor Bayern München uitkwam, mist beleving in de tribunes.

“Je bent gewoon om voor 50.000 mensen te spelen”, aldus ‘Schweini’. “Maar na zo’n lange onderbreking ben je ook gewoon blij dat je weer naar voetbal kan kijken.” Schweinsteiger zette vorig jaar een punt achter zijn carrière. Hij zwaaide af bij het Amerikaanse Chicago Fire. Tegenwoordig werkt hij onder meer als expert voor de Duitse tv-zender ARD.