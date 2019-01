An-Sophie Mestach (24), ooit nummer 1 bij junioren, straks politievrouw: “Zag veel ongelukkige mensen in tenniswereld” FDW

08u45 0 Tennis Van het tennisplein naar het interventieteam van politie Antwerpen. Een stap die An-Sophie Mestach in maart wil zetten nadat ze haar tenniscarrière op haar 24ste beëindigde.

An-Sophie Mestach (WTA 673) won op haar achttiende de titel op de Australian Open en was de nummer één bij de junioren, stond in 2014 even in de top 100 van de wereld en won twee jaar geleden nog twee WTA-dubbeltitels. Toch zette ze in september van vorig jaar al een punt achter haar tennisbestaan. “Ik was de laatste jaren vooral in het dubbelspel actief, maar het was teleurstellend hoe moeilijk het was om partners te vinden”, zei Mestach. “Ook werden afspraken op het laatste moment niet nagekomen, ik kon dat moeilijk verkroppen. Had ik verder gedaan, had ik mijn doelstellingen misschien nog kunnen halen, maar ik voelde op die laatste toernooien dat ik niet meer op mijn plaats zat en niet meer 100 procent gemotiveerd was. Het was tijd voor iets anders.”

Laatste gesprek

Dat andere moet een job bij de politie worden. Als Mestach, die tegenwoordig in Wilrijk woont, slaagt in een laatste testgesprek, zou ze in maart kunnen beginnen. Liefst in een interventieteam van de stad Antwerpen. “De competenties daar liggen in de lijn van de dingen die vereist zijn om aan topsport te doen”, weet Mestach, die altijd veel discipline en werkijver toonde. “Bovendien heeft het sociale aspect een belangrijke rol voor mij gespeeld. In het tennis draait alles om jou, terwijl je nu in een team moet functioneren. Daarom ook dat ik ben beginnen te voetballen (in eerste provinciale bij Brasschaat, red.). Tijdens mijn laatste toernooien heb ik mij vaak afgevraagd: waar hoor ik thuis? Dat bleek zeker niet het tenniscircuit te zijn. Ik zag veel ongelukkige mensen in de tenniswereld. Heel veel spelers zitten daar maar omdat ze niet weten wat ze met hun leven moeten aanvangen. Financieel is het nochtans niet evident en het sociaal contact, zeker op de vrouwentour, is zeer beperkt. Maar pas op, tennis heeft mij ook heel veel gegeven: ik heb de hele wereld gezien, heb mooie dingen bereikt en het heeft me als persoon gevormd. Ik heb dan ook nergens spijt van en kijk met trots terug.”