Amper 22, maar Osaka verdiende afgelopen twaalf maanden meer dan elke sportvrouw ooit in één jaar GVS

22 mei 2020

19u15 0 Tennis Met 34,3 miljoen euro is tennisster Naomi Osaka (22) volgens het gespecialiseerde Forbes de best verdienende sportvrouw van de afgelopen twaalf maanden. En er is meer. Nooit eerder verdiende een atlete in één jaar meer dan de Japanse, die het record van Maria Sharapova afsnoept.

Tussen 1 juni 2019 en 1 juni 2020 verdiende de voormalige nummer een van de wereld 34,3 miljoen euro. Nooit eerder deed een sportvrouw beter. De 22-jarige Japanse - inmiddels afgezakt tot de tiende plek op de WTA-ranking - won de afgelopen twaalf maanden slechts twee toernooien (Osaka en Peking) en dankt haar eerste plaats vooral aan een sponsorcontract met Nike ter waarde van 10,9 miljoen euro. Ze was ook één van de gezichten van de Olympische Spelen die dit jaar in haar land zouden plaatsvinden en dat leverde haar nog meer lucratieve contracten op. Onder meer All Nippon Airways, BodyArmor, Mastercard, Nissan Motor, Nissin Foods Holdings, Procter & Gamble, Shiseido en Yonex gingen met het talent in zee.

34,3 miljoen euro is zeven miljoen meer dan het vorige record, dat op naam van een andere tennisster staat. Maria Sharapova, inmiddels op pensioen, schreef in 2015 de som van 27,3 miljoen euro bij op haar bankrekening. De voorbije vier jaar werd het klassement aangevoerd door Serena Williams, die nu met 33 miljoen euro op de tweede plaats staat. Vorig jaar was Osaka nog tweede op de lijst.

Sportvrouwen verdienen nog altijd aanzienlijk minder dan hun mannelijke collega’s. Volgende week maakt Forbes de lijst met de best betaalde atleten, dus zowel mannen als vrouwen bekend en het blad verklapt dat Osaka, op de 29ste plaats, en Williams (33ste) de enige twee vrouwen in de top honderd zijn. Het is bovendien de eerste keer sinds 2016 dat er meer dan één vrouw in de top honderd staat.

Tennis is een sport waarin de vrouwen wel min of meer gelijkwaardig betaald worden en sinds Forbes in 1990 startte met het opmaken van de lijst, wordt die dan ook telkens aangevoerd door een tennisspeelster. Naast Osaka, Sharapova, Serena en haar zus Venus Williams, zorgden Steffi Graf, Monica Seles, Martina Hingis en Li Na daarvoor. Op de Grand Slams is het prijzengeld voor mannen en vrouwen sinds 2007 gelijk. Vooral op de kleinere toernooien worden de portefeuilles van de mannelijke tennissers nog altijd rijker gespekt.