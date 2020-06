Amerikaanse tennisbond heeft plan om toernooi van Cincinnati op terrein US Open te spelen Redactie

02 juni 2020

22u38

Bron: Belga 0

De Amerikaanse tennisbond USTA heeft een plan om het Masters 1.000-toernooi van Cincinnati op het complex van de US Open af te werken. Volgens The New York Times zijn internationale tennisbonden inmiddels op de hoogte gesteld van het plan. De twee grootste toernooien van Noord-Amerika kunnen zodoende samen optrekken om de toernooien zo veilig als mogelijk te laten verlopen. Door de twee toernooien op dezelfde locatie te houden, hoeven de spelers minder vlieguren te maken.

Het toernooi van Cincinnati staat van 15 tot en met 23 augustus op de planning, de US Open begint acht dagen later. Beide toernooien willen vooralsnog vasthouden aan de geplande data.