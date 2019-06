Amerikaanse Alison Riske eerste finaliste in WTA Rosmalen AB

15 juni 2019

14u44

Bron: Belga 0 Tennis Alison Riske (WTA 61) heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen. Ze versloeg de Russin Veronika Kudermetova (WTA 60).

De 28-jarige Amerikaanse haalde het in de halve finales in drie sets van de Russin Veronika Kudermetova, die in de kwartfinales Greet Minnen (WTA 139) uit het toernooi had gekegeld: 6-4, 3-6 en 7-6 (7/5) na 2 uur en 9 minuten. Voor Riske wordt het zondag de achtste WTA-finale in haar carrière. Daarvan kon ze er slechts één winnen: in 2014 pakte ze de toernooizege in het Chinese Tianjin.

In de andere halve finale staan thuisspeelster Kiki Bertens (WTA 4), topreekshoofd in Rosmalen, en de Kazachse Elena Rybakina (WTA 134), die op haar beurt in de kwartfinales te sterk bleek voor Kirsten Flipkens (WTA 69), tegenover elkaar.

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis