Amélie Mauresmo gaat Lucas Pouille trainen en wordt geen teamkapitein Davis Cup MH

06 december 2018

20u06

Bron: Belga 0 Tennis De Franse ex-tennisster Amélie Mauresmo zal volgend seizoen het Franse tennistalent Lucas Pouille coachen. Eerder had Mauresmo nochtans toegezegd om teamkapitein te worden van Frankrijk voor de Davis Cup. Zo bevestigen de entourage van Pouille en de Franse Tennisfederatie (FFT) officieel.

"Lucas heeft besloten om samen te werken met Amélie Mauresmo voor het komende seizoen", bevestigt de entourage van de 24-jarige Pouille. In maart dit jaar stond Pouille nog op de 10e plaats op de wereldranglijst, maar na een mindere periode is de jonge Fransman gezakt naar de 32e plaats. De 39-jarige Mauresmo won in haar carrière twee grandslamtitels, Wimbledon en de Australian Open (beide keren versloeg ze Justine Henin in de finale), en was vice-olympisch kampioene in 2004 op de OS in Athene.

"Ik ben erg blij. Haar ervaring als speelster en als coach zal me helpen mijn doelen te bereiken. Ik ben overtuigd dat we tot veel in staat zullen zijn", reageert Pouille ambitieus. In juni raakte bekend dat Mauresmo vanaf 2019 Yannick Noah zou opvolgen als kapitein van het Franse team voor de Davis Cup. Nu ze coach wordt van Pouille, zal 'Momo' deze rol niet meer op zich nemen. De Franse Tennisfederatie FFT verklaart in een officieel statement dat ze op zoek gaan naar een nieuwe kandidaat.