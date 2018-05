Als een stoomtrein: Elise Mertens walst ook over Taiwanese en plaatst zich voor finale in Rabat MH en TLB

04 mei 2018

18u05

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 7 Tennis Elise Mertens raast verder op het WTA-tornooi van Rabat, Marokko. In de halve finale nam de Hamontse vandaag ook met glans de maat van de Taiwanese Su-Weih Hsieh (WTA 60). Het werd 6-0 en 6-2. In de eindstrijd wacht de Australische Alja Tomljanovic (WTA 96).

Op het gravel van Rabat walste Mertens in set één over haar bijna tien jaar oudere opponente. 6-0 na amper twintig minuten tennissen. Simpelweg geen kruid gewassen tegen het Belgische topreekshoofd. Net als in de 16de finales een double bagel in aantocht? Toen droop de Slovaakse Kristina Kucova af tegen onze landgenote zonder ook maar één game te winnen.

Vandaag liep het uiteindelijk niet zo'n vaart - bij 6-0, 2-0 veegde Hsieh de nul van de tabellen - al maalt daar niemand om. In de finale treft Mertens dus de 24-jarige Australische Alja Tomljanovic, die in de tweede ronde nog te sterk was voor Kirsten Flipkens. Mertens kan in Marokko een vierde WTA-titel op haar palmares bijschrijven. Eerder dit jaar was ze de beste in Lugano en in Hobart, waar ze ook in 2017 de eindzege pakte. In Istanboel moest Mertens vorig jaar de titel aan de Oekraïense Elina Svitolina laten. Tomljanovic staat in haar tweede WTA-finale uit haar carrière. In 2015 verloor ze de eindstrijd in Pattaya.

Geniet mee van enkele hoogtepunten:

Tomljanovic als eerste naar finale in Rabat

De Australische Ajla Tomljanovic (WTA 96) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Marokkaanse Rabat (gravel/250.000 dollar). In de finale neemt ze het op tegen Elise Mertens (WTA 19) of Su-Wei Hsieh (WTA 60) uit Taiwan. Tomljanovic was in de halve finale met 7-5, 6-2 te sterk voor het Servische zevende reekshoofd Aleksandra Krunic (WTA 52). De wedstrijd duurde 1u39'. De Australische staat zo in haar tweede WTA-finale uit haar carrière. In 2015 verloor ze de eindstrijd in Pattaya. In Rabat schakelde Tomljanovic Kirsten Flipkens (WTA 73) met 6-3, 6-2 uit in de tweede ronde.

Kerber geeft forfait in Madrid

Angelique Kerber (WTA 11) zal volgende week niet deelnemen aan het WTA-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid (gravel/6.685.828 dollar). De 30-jarige Duitse heeft nog te veel last van een dijbeenblessure, die ze vorige week in eigen land in Stuttgart opliep. Daar moest ze in de tweede ronde opgeven. Ze hoopt haar terugkeer te kunnen vieren in Rome, over twee weken.

Eerder liet ook Serena Williams al verstek gaan voor het toernooi in Madrid door trainingsachterstand. De 36-jarige Amerikaanse, die in september moeder werd, maakte haar comeback in maart, maar kon haar niveau uit het verleden nog niet halen. De voormalige nummer één van de wereld verloor in Indian Wells in de derde ronde van haar zus en in Miami in de eerste ronde van de Japanse Naomi Osaka.

Mertens en Van Uytvanck treffen elkaar in eerste ronde

Elise Mertens (WTA 19) en Alison Van Uytvanck (WTA 48) staan maandag tegenover elkaar in de openingsronde van het WTA-toernooi in Madrid. Voor Kirsten Flipkens (WTA 73) is het nog even afwachten. Zij komt later op de dag in actie in haar eerste kwalificatieronde tegen de Amerikaanse Christina McHale (WTA 90). Bij winst moet ze nog één horde overleven om de hoofdtabel te halen.

Mertens en Van Uytvanck namen het nog maar één keer eerder tegen elkaar op. Vorig jaar, tijdens de kwalificaties het WTA-toernooi in Miami (hardcourt), haalde Van Uytvanck het in twee spannende sets (7-6 (7/5) en 7-6 (7/4)). Bij winst in hun eerste ronde wacht in de tweede ronde een topduel tegen de Roemeense Simona Halep, de nummer één van de wereld en vorig jaar eindlaureate in Madrid. Er stonden toen geen Belgische vrouwen op de hoofdtabel.

Buzarnescu vervoegt Kvitova in finale

De Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 37) heeft zich als tweede geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Praag (gravel/250.000 dollar). Buzarnescu, het zevende reekshoofd, klopte de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 58) na bijna 2,5 uur tennis in drie sets (4-6, 6-3 en 7-5).

In de finale wacht voor de Roemeense een confrontatie met thuisspeelster Petra Kvitova (WTA 10), het tweede reekshoofd. Zij versloeg in haar halve eindstrijd de Chinese Shuai Zhang (WTA 31), het zesde reekshoofd, in twee sets (7-6 (8/6) en 6-0). Kvitova en Buzarnescu namen het nooit eerder tegen elkaar op.

Voor de 29-jarige Buzarnescu wordt het haar tweede WTA-finale. Eerder dit jaar verloor ze in Hobart haar eerste eindstrijd in een WTA-toernooi van Elise Mertens.

Voor de 28-jarige Kvitova kan het haar 23e WTA-titel worden (in 30 finales). In Praag verloor ze de finale al eens in 2011. Vorig jaar was de titel in de Tsjechische hoofdstad voor de Duitse Mona Barthel, Kvitova en Buzarnescu namen toen niet deel.