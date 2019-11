Als echte toreadors: Federer en Zverev maken zich op voor duel in Mexicaanse stierenarena Redactie

21 november 2019

20u56 0 Tennis Vorige week waren ze beide nog actief op de ATP-Finals in de O2-arena in Londen. Op zich al geen verkeerde setting, maar nu mogen Roger Federer en Alexander Zverev zich opmaken voor een exhibitiewedstrijd in een stierenarena in Mexico. De twee topspelers treffen elkaar daar voor zo’n 43.000 toeschouwers.

Het duel kadert in een promotour die beide spelers afwerken in Zuid-Amerika. Enkel overvloedige regen zou het evenement nog kunnen tegenhouden. De wedstrijdorganisatie beslist dinsdag of het duel kan doorgaan. De match zou meteen ook een wereldrecord breken als er 43.000 toeschouwers opdagen: nooit woonden zoveel mensen een tenniswedstrijd bij.