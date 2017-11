Alles wat u moet weten over de Franse én Belgische Davis Cup-ploeg: vrolijke vrienden, de Franse verrassing en een kindster

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv Links: de jonge Gasquet, midden: Goffin en zijn Franse vrienden, rechtsboven: Pouille, Tsonga en Noah, rechtsonder: Goffin en Darcis. Tennis Vanaf vanmiddag krijgen de Belgische tennismannen opnieuw een kans om de Davis Cup te winnen. David Goffin en co nemen het in de finale in Lille op tegen Frankrijk, dat in het Stade Pierre Mauroy door 27.000 zal worden gesteund. Maar hoeveel kans maken de Belgen nu op de eindzege? Tenniscommentator Marc De Hous, de ex-coach van onder anderen Kim Clijsters, laat zijn licht schijnen over beide selecties.

FRANKRIJK

1. Jo-Wilfried Tsonga

ATP-ranking: 15

Leeftijd: 32

Weetje: Zijn bijnaam luidt 'Ali', verwijzend naar zijn fysieke gelijkenis met de bokslegende Muhammad Ali

De mening van De Hous: "Tsonga is een echte krachtpatser, maar op zijn 32ste ligt zijn beste periode achter hem. Heeft ooit de top vijf van de ATP-ranking gehaald (in 2012, red.), maar zijn niveau van toen haalt hij zeker niet meer. Goffin moet zeker in staat zijn om hem te kloppen, al wordt het natuurlijk afwachten hoe de Luikenaar gerecupereerd is van zijn loodzware week in Londen. Ik ken Tsonga bovendien ook als een heel breekbare speler: zelfs bij kleine tegenslagen laat hij makkelijk zijn hoofd hangen en dan stapelt hij de ongedwongen fouten op. Daar moeten de Belgen van profiteren."

AFP Jo-Wilfried Tsonga .

2. Lucas Pouille

ATP-ranking: 18

Leeftijd: 23

Weetje: Pouille, kind van een Franse vader en een Finse moeder, is een goede vriend van David Goffin.

De mening van De Hous: "Lucas Pouille, nog altijd maar 23, nam een binnenweg richting de tennistop. Hij maakte snel indruk en het leek een kwestie van tijd vooraleer hij de top tien in zou duiken. Maar voorlopig is dat nog niet het geval. Bereikte in mei van dit jaar zijn hoogste ranking ooit, de dertiende plaats, maar ondanks zijn drie ATP-titels van dit jaar, is hij teruggevallen naar de achttiende stek. Pouille heeft geen uitgesproken wapen, hij combineert kracht met een zuivere techniek." Wat dit weekend wel in de kaart van Pouille speelt, is het feit dat de finale in Lille op hardcourt wordt gespeeld. Dat is de favoriete ondergrond van de Federer-fan.

Photo News Lucas Pouille.

3. Richard Gasquet

ATP-ranking: 31

Leeftijd: 31

Weetje: Rugbyfan die toch voorbestemd was om tennisser te worden. Stond op zijn negende (in februari 1996) al op de cover van het Franse blad Tennis Magazine.

De mening van De Hous: "Net als bij Tsonga ligt de topperiode van Richard Gasquet al een tijdje achter ons. De nu 31-jarige Fransman bereikte in 2007 met een zevende plaats zijn hoogste notering ooit op de wereldranglijst. Hij won al veertien ATP-titels, maar toch leeft bij veel mensen het gevoel dat Gasquet meer uit zijn carrière had kunnen halen. Ik verwacht niet dat hij een prominente rol zal spelen in de finale, maar met zijn ervaring is hij toch een belangrijke schakel in de Franse groep." Gasquet kreeg ietwat verrassend de voorkeur op Nicolas Mahut, normaal een zekerheid in het dubbelspen.

rv Gasquet sierde op zijn negende al de cover van een Frans blad.

EPA Richard Gasquet, nu 31.

4. Pierre-Hugues Herbert

ATP-ranking: 81

Leeftijd: 26

Weetje: Herbert gaf al vaak aan dat hij acteur zou zijn geworden als hij geen proftennisser was.

De mening van De Hous: "Pierre-Hugues Herbert was de voorbije dagen het zorgenkind van de Franse ploeg. Hij moest op de Masters, waar hij in actie kwam in het dubbeltoernooi, de handdoek werpen met een geblokkeerde rug." Maar die blessure houdt Herbert niet uit de finale, want hij is één van de vier definitieve namen in de selectie van de Franse kapitein Yannick Noah. De 26-jarige Herbert zal in het dubbelspel waarschijnlijk gekoppeld worden aan Richard Gasquet.

Photo News Pierre Hugues Herbert.

BELGIË

1. David Goffin

ATP-ranking: 7

Leeftijd: 26

Weetje: Goffin vierde vorig jaar Kerstmis met Tsonga, Pouille én Herbert in Dubai.

De mening van De Hous: "Voor Goffin is het een heel goede zaak dat er in Lille op hardcourt gespeeld zal worden. Die ondergrond ligt hem uitstekend en als hij nu nog de overschakeling naar gravel had moeten maken, was het waarschijnlijk mission impossible geweest. Zeker omdat hij in Lille telkens minstens drie sets zal moeten winnen. Dat hij fysiek in orde zal zijn, weet ik wel zeker en ook mentaal zal hij zich ongetwijfeld kunnen opladen voor de finale. België zal hoe dan ook twee zeges van Goffin nodig hebben."

AP David Goffin.

2. Steve Darcis

ATP-ranking: 76

Leeftijd: 33

Weetje: Als Darcis niet op de tennisbaan staat, dan is de kans groot dat hij aan het vissen is, of op de tribune van het Constant Vanden Stockstadion zit om te supporteren voor zijn favoriete ploeg RSC Anderlecht.

De mening van De Hous: "Darcis is zich al weken aan het voorbereiden op de Davis Cup-finale. Hij liet enkele (Challenger-)toernooien aan zich laten voorbijgaan om optimaal te kunnen trainen in aanloop naar de finale. Dus we mogen wel een frisse 'Shark' verwachten en dat zal ook nodig zijn, want onze 'Mister Davis Cup' zal opnieuw boven zichzelf moeten uitstijgen. Hardcourt is wel niet zijn beste ondergrond, zijn sliceballen komen beter tot hun recht op gravel."

Photo News Steve Darcis.

3. Ruben Bemelmans

ATP-ranking: 118

Leeftijd: 29

Weetje: Zijn vader Marcel was een verdienstelijk badmintonspeler, nationaal én internationaal.

De mening van De Hous: "Bemelmans zal ingezet worden in het dubbelspel. Een logische keuze, want in oktober gooide hij nog hoge ogen op de European Open in Antwerpen. Hij versloeg onder anderen Nick Kyrgios, maar moest in de halve finale dan toch zijn meerdere erkennen in Tsonga. Als linkshandige speler is Bemelmans een nuttige pion, maar of we een resultaat halen in het dubbelspel, zal ook afhangen van de sfeer in de groep."

photo_news Ruben Bemelmans.

4. Joris De Loore

ATP-ranking: 276

Leeftijd: 24

Weetje: Niet Roger Federer of Rafael Nadal was zijn idool toen hij opgroeide, maar wel de Amerikaan Andy Roddick. De favoriete slag van De Loore is dan ook zijn service.

De mening van De Hous: "Goffin zou ook in het dubbelspel goed van pas komen, maar drie matchen op evenveel dagen spelen, is ook voor de energieke Luikenaar van het goede te veel. De Loore zal daarom normaal samen met Bemelmans het dubbelduo vormen. Ze bewezen in het verleden al een prima tandem te zijn en een overwinning op zaterdag zou een gigantische stap zijn richting de overwinning. Als we rekenen op een 1-1-stand na dag 1 en een zege in het dubbelspel, dan kan Goffin zondag toch met iets minder druk aan zijn tweede enkelmatch beginnen. De sleutel ligt misschien wel in het dubbelspel."

Photo News Joris De Loore.