Aljaz Bedene gaat opnieuw voor Slovenië tennissen Redactie

14u33

Bron: Belga 0 AFP Tennis Aljaz Bedene zal vanaf 1 januari 2018 opnieuw de kleuren van Slovenië verdedigen. De huidige nummer 49 van de wereld in het mannentennis kwam de voorbije jaren uit voor Groot-Brittannië, het land waar hij al bijna een decennium woont.

Bedene is van Sloveense oorsprong maar verkreeg in maart 2015 de Britse nationaliteit. Hij besliste daarop Groot-Brittannië te vertegenwoordigen als tennisser. De Internationale Tennisfederatie gaf hem evenwel geen toestemming om voor zijn nieuwe vaderland te spelen in de Davis Cup omdat hij al drie keer voor Slovenië had gespeeld in de landencompetitie. Bedene miste daardoor onder meer de Davis Cup-finale van eind 2015 in Gent tegen België.

In een tweet legt de 28-jarige tennisser vandaag uit dat hij, met spijt in het hart, volgend jaar opnieuw voor Slovenië zal uitkomen. Bedene wil immers aantreden in de Davis Cup en droomt ook van de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. "Het zijn twee evenementen die zoveel voor mij betekenen en daarom heb ik deze beslissing genomen", zegt hij.

Bedene is een subtopper die nog nooit een ATP-toernooi won. In grandslams is een derde ronde (Roland Garros 2016 & Wimbledon 2017) zijn beste resultaat.

My statement.. pic.twitter.com/tmggoBw6Zc Aljaz Bedene(@ AljazBedene)