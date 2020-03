Alison Van Uytvanck wreekt Greet Minnen en Ysaline Bonaventure in Lyon Redactie

06 maart 2020

22u18

Alison Van Uytvanck (WTA-62) heeft zich voor de halve finales van de eerste editie van het WTA-toernooi van Lyon (251.750 dollar) geplaatst. De 25-jarige Vlaams-Brabantse, vijfde reekshoofd op het Franse hardcourt, deed dat door de als derde geplaatse Française Caroline Garcia (WTA-46) in 1 uur en 10 minuten met tweemaal 6-2 te verslaan.

De in Lyon geboren Garcia had deze week alleen maar Belgische tegenstanders tegenover zich. In de eerste ronde schakelde ze Van Uytvancks vriendin Greet Minnen (WTA-103) met 6-4, 1-6 en 7-6 (7/5) uit, in de tweede nam ze met 7-5 en 6-2 de maat van Ysaline Bonaventure (WTA-122).

Om een plaats in de finale treft Van Uytvanck morgen het Amerikaanse eerste reekshoofd Sofia Kenin (WTA-5). Die winnares van het Australian Open versloeg de Noord-Franse Océane Dodin (WTA-130) met 6-1, 6-7 (5/7) en 6-2.

In de onderlinge confrontaties met Kenin leidt Van Uytvanck met 2-1 en de Vlaams-Brabantse won ook het enige vorige duel op hardcourt. Kenin was wel de beste in de jongste ontmoeting. In juni 2018 won de 21-jarige Amerikaanse in de achtste finales van het grastoernooi in Mallorca met 2-6, 6-4 en 6-4.

In de andere halve finale in Lyon staat de Russische Darya Kasatkina (WTA-73) tegenover de Duitse Anna-Lena Friedsam (WTA-136).